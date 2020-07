"Patience" a fost inițial lansată în 1989 și se găsește pe albumul "Lies". Melodia a prezentat o latură mai sensibilă a trupei, grație instrumentalului acustic, tempo-ului rar și ușor și versurilor profunde. Chris Cornell nu se îndepărtează prea mult de original, interpretând melodia la o chitară acustică, dar versiunea sa se mândrește cu o profunzime suplimentară, marcată de elemente de percuție și sintetizator.

Lansarea cover-ului a fost însoțită de următorul mesaj:

"Ziua lui de naștere a părut momentul perfect pentru a împărtăși acest lucru și pentru a-l celebra pe Chris, vocea, muzica, poveștile și arta sa. Un om nu este cu adevărat plecat dintre noi atâta timp cât numele lui este încă rostit ... și, prin arta sa, sufletul unui artist arde la fel de puternic ca oricând asupra tuturor celor care și-l reamintesc. Lansarea muzicii care a fost specială pentru Chris păstrează o parte din el aici cu noi - inima și sufletul său. Dragostea și moștenirea lui".

În altă ordine de idei, fiica cea mică a lui Cornell, Toni, calcă pe urmele tatălui ei. De curând, a lansat primul său single solo, "Far Away Places", și a adus un omagiu răposatului lor tată prin mai multe eforturi muzicale. Toni a donat unei organizații umanitare 20.000 de dolari din încasările provenite din cover-ului "Nothing Compares 2U", realizat în duet cu tatăl ei său. Recent, tânăra a interpretat "Hunger Strike" (Temple of Dog), în cadrul unui eveniment live streaming ce a avut ca scop strângerea de fonduri în lupta cu COVID-19.

Mai mult, fiica cea mare a artistului, Lily Cornell-Silver, a lansat un podcast care abordează aspecte ale sănătății mintale.