"PAC-MAN" reprezintă episodul 5 din proiectul "Song Machine" şi este şi un tribut pentru jocul arcade cu acelaşi nume, care a împlinit 40 de ani recent. Damon Albarn cântă cu tonul său relaxat şi o voce joasă peste un beat funky. Instrumentalul este piperat cu elemente electronice care amintesc de jocuri video, iar la minutul 2 ScHoolboy Q intră pe flow pentru un hip-hop ca la carte. Rapperul este singurul personaj uman din clip, în rest vedem personajele animate ale trupei: Noodle, 2-D, Murdoc şi Russel.

Unul se joacă Pac-Man, altul se antrenează cu sacul de box, iar altul stă pe canapea şi se joacă jocuri pe mobil sau îl agasează pe artistul hip-hop. "Pac-Man" a fost înregistrat la Londra înainte de pandemia Covid-19, iar Gorillaz a lucrat împreună cu producătorii Prince Paul şi Remi Kabaka Jr. Până acum am putut asculta de pe materialul "Song Machine" piesele "Momentary Bliss", colaborare cu Slowtai şi Slaves, dar şi "Desole" cu Fatoumata Diawar.

Au mai debutat şi "Aries", cu Peter Hook şi Georgia, dar şi "Friday 13th", cu Octavian. Trupa a oferit şi un tribut pentru toboşarul şi colaboratorul solistului Damon Albarn, Tony Allen, pe piesa "How Far?". Trupa nu se opreşte aici şi va lansa în octombrie un "Gorillaz Almanac", o povestire vizuală a istoriei trupei, care are rolul de a aniversa 20 de ani de existenţă a celui mai celebru grup animat muzical din lume. Artistul Jamie Hewlett a definit identitatea personajelor şi dacă la început le desena în stil Hanna-Barbera, după albumul 4 a mers pe realism.

Operele lui Jamie sunt atât de apreciate încât au apărut zvonuri că el ar fi de fapt artistul Banksy. Artistul a regizat de altfel şi noul videoclip şi a colaborat la realizarea almahului cu solistul Damon Albarn. Alte colaborări marca "Song Machine" vor fi lansate în septembrie.