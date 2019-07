"Sugar honey ice & tea" este una dintre piesele de pe noul album, "Amo" care combină în mod reuşit rock-ul anternativ cu electropop-ul. Protagonistul acestui videoclip este solistul Oliver Sykes, peste care sunt suprapuse straturi peste straturi de efecte, CGI, anime-uri şi meme-uri. E ca şi cum cineva a încercat să rezume tot haosul lumii digitale într-un videoclip de 4 minute şi 51 de secunde.

Spre final lucrurile devin meditative, cu un monolog despre unicitatea umană şi despre lumea în care trăim. Versul care îţi va rămâne în cap din această piesă este "we're so full of sh... ugar honey ice & tea". La ultimele acorduri solistul îşi regăseşte vocea de screamo şi metalcore din vremea când îşi rupea corzile vocale în concert, iar pe fundal chitara se îmbină cu elementele electronice.

De regia noului videoclip s-a ocupat chiar solistul Oli Sykes, alături de Brian Cox. La finalul lunii trecute trupa Bring Me the Horizon lansa două piese noi, un cover şi un remix acustic după o melodie proprie. Poate cel mai interesant single de pe noul LP, "Amo" este "Wonderful Life", fie şi numai prin faptul că îl auzim pe Dani Filth de la Cradle of Filth pe o bună porţiune din track.

Videoclipul este de asemenea antologic, cu Dani Filth la cumpărături de cereale şi lapte la magazin, în vreme ce băieţii din BMTH spală maşina şi îşi dau copilul leagăn, pe o muzică cu BPM ridicat. Formaţia a făcut spectacol la Electric Castle 2019 weekendul trecut, aducând o întreagă recuzită la castel. E vorba despre dansatori dintr-o distopie, etalaţi pe vizualuri trippy şi cinematice.

Nu au lipsit efectele pirotehnice şi am înţeles de ce BMTH au fost aleşi ca headlineri la EC. Nu au lipsit mosh pit-urile, ecrane panoramice, dansatoare cu aruncătoare de flăcări şi un băiat numit Andrei luat din public să cânte piesa "Antivist". Am avut şi 2 piese la bis, "Drown" şi "Throne".