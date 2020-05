"Rai de Farisei" marchează deznodământul călătoriei îngerului care se confruntă cu prejudecăți din partea oamenilor de pe pământ. Interacțiunile nefericite cu aceștia îi conferă o revelație despre care povește Alex Coțofon, liderul formației.

Alex Coțofan: "Rai de farisei" e despre puterea de a fi TU însuți, un «tu» asumat și conștient, un «tu» de care să nu-ți fie frică atunci când te privești în oglindă

""Rai de Farisei" este o piesă despre căutarea propriului drum, o căutare a sinelui, o rupere de stereotip, o victorie împotriva fricii, o acceptare a defectelor interioare și metamorfozarea acestora în calități. Probabil cea mai bună piesă pe care am scris-o până acum, m-a atins de îndată ce mi-au venit liniile de voce, de atunci am știut despre ce va fi mesajul. E genul de melodie care vine singură, nu e nevoie să o cauți, te găsește chiar atunci când speranța începe să se ascundă. Rai de farisei e despre puterea de a fi TU însuți, un «tu» asumat și conștient, un «tu» de care să nu-ți fie frică atunci când te privești în oglindă", a declarat Alex.

"Rai de Farisei" se regăsește pe albumul "Cardiosonic", un montagne russe al corpului emoțional, de la frica de necunoscut, până la strângerea de dinți din timpul căderii și zâmbetul momentului în care știm că totul va fi bine.

Alex & The Fat Penguins este o trupă de rock alternativ fondată în 2016. Muzica lor vorbește despre micile și marile revoluții care se petrec în stradă sau în inimile noastre. Inspirația lui Alex își are izvorul într-o gamă largă de emotii și gânduri: poate fi o experiență intimă, precum pierderea unei persoane dragi, un fragment de istorie personală, cum ar fi pierderile suferite de familia sa în timpul ocupației sovietice, perspectiva pozitivă a renașterii spirituale sau problemele sociale contemporane care ne afectează pe toți (nedreptatea, corupția, războiul sau pericolul distrugerii mediului înconjurător). În 2017, în timpul protestelor pentru legile justiției, Alex & The Fat Penguins au cântat în fața clădirii Guvernului României piesa "Just A Fool", imnul anticorupție care s-a bucurat de numeroase aprecieri din partea publicului.