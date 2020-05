Compusă de Joel Dieleman, Mucky și Sevdaliza, piesa are o partitură "simplistă". O chitară acustică dă startul măsurilor, apoi scurte înflorituri electronice accentuează sfârșitul frazelor. Vocea cântăreței trece la rândul său de la momente șoptite, la un vibrato tulburător. Cu toate acestea, melodicitatea accentuează exact cum trebuie mesajul piesei, iar versurile prind mai multă însemnătate pe fundalul acestui instrumental.

"<<Joanna>> surprinde povestea universală a iubirii neîmpărtășite. Este o reflexie a suferinței insuportabile care se târăște în viețile noastre sub diferite forme. <<Joanna>> este genul de dragoste care a iubit profund și s-a pierdut profund. Genul de iubire care nu moare. Genul de iubire care este ascunsă într-un loc secret, flămând, amețitor și rănit. Nu trebuie să îți faci niciodată griji dacă se termină. <<Joanna>> are un potențial nesfârșit de a trăi mai departe. Unii norocoși vor fi capabili să o trăiască. Unii norocoși vor putea scăpa de ea", a spus Sevdaliza despre noua piesă.

Vizualul care însoțește melodia a fost gândit și realizat de Sevdaliza și Marlou Fernanda. Acesta o prezintă pe artistă în două ipostaze. Pe de o parte, este o imagine "pură", în care este arătat bustul cântăreței, cu pielea albă și chip expresiv, purtând o plasă pentru perucă. Pe de altă parte, este ilustrată Sevdaliza purtând aripi negre și părul lung îi înrămează, iar o șuviță de sânge i se ivește pe față.

Cu toate că viitorul album nu are un titlu oficial sau o dată exactă de lansare, se așteaptă ca într-o lună sau două să fie livrat publicului. Anterior, Sevdaliza a lansat single-urile "Lamp Lady" și "Oh My God".