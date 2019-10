Lyric Video: Noel Gallagher’s High Flying Birds - Evil Flower

La final de septembrie, Noel Gallagher’s High Flying Birds lansa EP-ul "This is the Place". Discul vine după un alt EP lansat în 2019, "Black Star Dancing", arătând că Noel Gallagher rămâne la fel de prolific şi la un deceniu după destrămarea Oasis. Şi nici măcar nu se termină aici lansările! Până la final de an ar trebui ca trilogia să fie completă, cu încă un EP.

Noel a declarat pentru The Guardian că ar adora să fie în cameră atunci când fanii îi ascultă noul EP. Îşi compară creaţia cu cele mai experimentale proiecte de la Ian Brown, Primal Scream sau The Smiths. Nu poate fi o coincidenţă faptul că şi fratele lui Noel, Liam Gallagher a lansat un album nou recent, duşmănia dintre artişti mutându-se acum la faza pe topuri muzicale.

După ce a lansat LP-ul "Why Me? Why Not" şi a fentat un concert în România, Liam a ajuns subiect de ştiri din nou. De aceasta dată pentru faptul că şi-a invitat fratele ostracizat la nuntă, "doar pentru că l-ar fi rugat mama sa". Revenind la Noel, muzica sa pe piese ca "Evil Flower" este clar mai experimentală şi abundentă în sunete electronice. Asta faţă de creaţiile fratelui mai răzvrătit setat pe brit rock.

Auzim puţin Bowie la Noel, acea chitară "rea" şi catchy de la U2 parcă, dar şi un pic de glam. "This Is the Place" este un EP cu 5 piese, de fapt 3 melodii noi şi 2 remixuri. Grupul fostului chitarist Oasis se pregăteşte de un turneu important, urmând să cânte în deschiderea celor de la U2 în Australia în luna noiembrie. Ultimul LP de la Noel Gallagher’s High Flying Birds venea în 2017, sub numele de "Who Built the Moon".

Dacă Liam de abia are 2 albume proprii, Noel este deja la 3 albume şi cel puţin 2 EP-uri. Nu luăm în calcul aici şi proiectul eşuat Beady Eye, evident...