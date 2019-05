"Black Star Dancing" combină influenţe de David Bowie şi INXS, dar şi U2, Queen şi chiar ZZ Top, conform lui Noel Gallagher. Artistul a recunoscut că poate a privit prea mult emisiunea "Top of the Pops" în ultima vreme, ca inspiraţie. Noel Gallagher’s High Flying Birds pregăteşte un nou EP, care poartă de altfel numele noului single. Va debuta pe 14 iunie.

Videoclipul aminteşte de creaţia lui Spike Jonez "Buddy Holly", care îşi trăgea inspiraţia din "Happy Days". Noel a călătorit în timp până în anul 1974, dând o reprezentaţie atipică vremii la Wheeltapper and Shunters Social Club. Totul se face prin editare video evident, cu un filtru aplicat peste filmarea lui Noel şi alipirea cadrelor cu publicul din anii '70.

Pe viitorul EP, "Black Star Dancing" se vor mai afla şi piesele "Rattling Rose" şi "Sail On", alături de 2 remixuri pentru track-ul titular. Pe 14 iunie noua trupă a lui Noel va fi headliner la festivalul Isle of Wight. Noel Gallagher’s High Flying Birds rămâne o formaţie prolifică, lansând albumul de studio "Who Built the Moon?" în 2017. De pe acel disc am putut asculta piese precum "The Man Who Built the Moon" sau foarte apreciata "Dead in the Water".

Noel Gallagher a declarat că vrea să lanseze de fapt 3 EP-uri în acest an, iar unul va avea un sunet "Mancunian". A descris acel material ca "bun de ascultat de oameni în hanorace, care dau din cap şi se uită la adidaşii celor din jur, întrebându-i de unde i-au cumpărat". Între timp îl aşteptăm pe fratele lui Noel, Liam Gallagher să concerteze în România, în cadrul Fall în Love Festival. Festivalul are loc pe 31 august şi 1 septembrie 2019, iar pe scenă urcă şi Kaiser Chiefs, Disclosure (DJ Set), Şuie Paparude şi The Mono Jacks. Liam a promis că va cânta piese Oasis la concert.