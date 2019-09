Anunțat ca headliner al celei de-a doua zile de festival, Liam Gallagher nu a mai urcat pe scena evenimentului din Mogoșoaia. Organizatorii au informat publicul printr-un mesaj afișat pe scenă, chiar înainte de concert.

Liam Gallagher era așteptat să urce pe scena principală a primei ediții a festivalului Fall In Love în jurul orei 22:00. Din păcate, în contextul unor probleme tehnice nedetaliate, organizatorii au anulat reprezentația așteptată de câteva mii de spectatori prezenți la Mogoșoaia. Mesajul oficial poate fi citit mai jos:

Due to festival related technical issues Liam Gallagher will not be performing at FALL IN LOVE FESTIVAL tonight. The promoter will be working on a future date for Liam to return, and ticket details will be available in the next few days. Din cauza unor probleme tehnice ale festivalului, Liam Gallagher nu va concerta în această seară la FALL IN LOVE FESTIVAL. Organizatorul va încerca să programeze o nouă dată pentru revenirea lui Liam, iar detaliile despre bilete vor fi disponibile în scurt timp în următoarele zile.

Conform surselor noastre, Liam Gallagher a ajuns în țară și a avut niște nemulțumiri cu privire la scenă, organizatorii îndeplinindu-i condițiile comunicate. Cu 30 de minute înaintea orei stabilite, artistul a refuzat să mai cânte. Ar fi marcat primul concert al său în România.

O anulare similară s-a petrecut la Toronto în luna mai a acestui an, atunci când Liam Gallagher și Richard Ashcroft și-au anulat recitalul în ultimul moment, din cauza unor probleme de electricitate ale locației și din considerente de protecție.

Pe scena refuzată de Liam Gallagher, concertase în condiții bune Kaiser Chief

Pe aceeași scenă, în seara de 1 septembrie, au cântat Kaiser Chiefs, Kovacs și Jurjak. Mai mult, trupa din Leeds l-a anunțat pe Liam în timpul propriului concert. Managerul de turneul al trupei Kaiser Chief le-a transmis un mesaj de mulțumire organizatorilor, mulțumindu-le pentru condițiile asigurate și atenția de care au dat dovadă la prima ediție:

"Hi guys, just want to say on behalf of Kaiser Chiefs a big thank you for looking after us so well, everyone really went that extra mile to make sure we were looked after considering this is your first year. It's amazing! Hope to see you all again soon."

În timp ce concertul lui Liam Gallagher era anulat, trupa FiRMA cânta pe scena "Radio Guerrilla" aflată în apropiere.

Liam Gallagher a anunțat anularea pe Twitter

Due to safety issues with the stage, we’ve been advised not to perform at the Fall in Love festival tonight. Absolutely gutted that we’ve come all this way and we can’t perform for you but safety comes first as always. Love LGx — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 1, 2019

"Din cauza problemelor de siguranță ale scenei, am fost sfătuiți să nu concertăm în această seară în cadrul festivalului Fall in Love. Suntem extrem de dezamăgiți că am făcut atâta drum până aici și nu putem cânta pentru voi, dar siguranța primează întotdeauna. Cu Dragoste LGx", a transmis cântărețul.

Prima ediție a festivalului Fall In Love a fost organizată la Mogoșoaia în perioada 31 august - 1 septembrie de Alive împreună cu McCann PR. Vom reveni cu impresii din cele două zile într-un material separat.