Făcând abstracție de dorința fanilor Oasis de a asculta melodii noi care să le amintească de sound-ul vechi, Noel Gallagher și a sa trupă, High Flying Birds, fac o neașteptată oprire într-o zonă muzicală greu de etichetat. "This Is The Place" nu se încadrează chiar la rock, dar nici la pop, și nici la soul, ci e un mix de foarte multe elemente și influențe, ce dovedește apetitul lui Noel pentru experimente și adaosuri de producție.

"This Is The Place", dă și titlul noului EP al lui Noel, așteptat să apară pe 27 septembrie. Single-ul este lansat împreună cu un videoclip inundat de lasere, culori puternice, lansări de rachete și televizoare care explodează. În centrul atenției rămâne însă Noel și trupa sa, care interpretează piesa de parcă ar fi pe scenă la Glastonbury.

Noul EP "This Is The Place" va include și piesele "A Dream Is All I Need To Get By" și "Evil Flower" și remixurile lor. Judecând după acest prim single, cel mai probabil și celelalte două piese sunt la fel de "îndrăznețe".

Dorința lui Noel Gallagher de a face muzică mai ieșită din tiparul Oasis exista încă din perioada în care încă vorbea cu fratele său, Liam. Potrivit lui Noel, chiar au discutat despre asta, însă Liam și-a exprimat clar dezacordul.

"Liam mi-a spus într-o noapte <<Nu-mi plac chestiile aiurite, ciudate>>. Și eu eram <<Oh, OK, deci va fi distractiv, atunci...>>", a detaliat Noel într-un interviu pentru The Guardian.

În prezent, Noel se află în turneu în America de Nord cu Smashing Pumpkins. Fostul membru Oasis se va alătura apoi trupei U2 în turneul lor din Noua Zeelandă și Australia.