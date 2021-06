"Flying On the Ground" este cea mai nouă creaţie a trupei Noel Gallagher's High Flying Birds. Piesa este melodioasă şi sună a afterparty de nuntă sau a rememorare a zilelor bune la un şpriţ de vară. Noel foloseşte din plin trompetele, viorile şi un cor pentru backing vocal dramatic. Însuşi Noel apare în videoclip pentru câteva momente, completând povestea lui Matt Smith şi a iubitei sale. De fapt povestea lor începuse de la precedentul single şi clip, "We're On Our Way Now", cu aceiaşi actori în prim plan.

Îi vedem acum cu priviri duşmănoase şi discutând în contradictoriu şi apoi se întâmplă inevitabilul, tânărul îndrăgostit fiind lovit de maşină. Noel pare a fi sfântul patron al necazurilor în această poveste, băgându-şi coada în tot ce e negativ şi fatidic pentru actori. Actriţa care joacă alături de Matt este Gala Gordon, în vârstă de 30 de ani şi pe care o ştim din "Kids In Love" şi serialul "Endeavour".

Gallagher şi-a descris noul single ca "Burth Bacharach scriind pentru Motodown, doar că nu aşa bun". Toate piesele noi de la Noel Gallagher lansate în ultimele luni se vor găsi pe un dublu release, "Back the Way We Came: Vol 1 (2011-2021)", care va sosi pe 11 iunie prin casă de discuri Sour Mash. Albumul dublu va sosi pe 12 iunie, ca parte a unei lansări speciale Record Store Day 2021. Gallagher a fost şi confirmat ca ambasador oficial al Record Store Day 2021.

Artistul s-a declarat încântat şi dispus să promoveze pe cât de mult posibil cultura discurilor/vinilurilor. În mai a apărut şi perspectiva unui album "Greatest Hits" Oasis, dar evident totul a picat din cauza unei dispute cu fratele lui Noel, Liam Gallagher. Ultimul single al lui Liam a fost "All You're Dreaming Of", lansat pe final de an 2020.