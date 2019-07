Lyric Video: Liam Gallagher - Once

"Once" este o piesă despre regrete şi momente pe care nu le mai poţi recupera. Înţelegem de ce Liam Gallagher apreciază aşa mult această creaţie, dacă ascultăm cu atenţie compoziţia. Nu este doar brit rock cu elemente indie, ci spre final devine o piesă orchestrală deosebită. Parcă niciodată nu am mai auzit atât de multă orchestraţie şi viori la o creaţie a lui Liam sau chiar Oasis.

Acest track este încă un single de pe al doilea album din cariera solo al lui Liam, "Why me? Why Not". Acest material discografic a fost deja promovat cu 2 single-uri, "Shockwave" şi "The River". Au trecut doar 2 ani de când fostul solist Oasis îşi lansa albumul de debut, "As You Were", care a inspirat şi un documentar realizat în ultimul an.

"Once" este o piesă compusă de Liam şi Andrew Wyatt şi porneşte de la o baladă acustică, până la un pop-rock puternic şi plin de emoţie. Artistul a promis că va apărea la un concert MTV Unplugged în august, în oraşul britanic Hull. Acolo fanii vor putea auzi variante acustice ale celor mai apreciate piese din cariera solo a lui Liam, plus melodii Oasis.

"Why Me? Why Not" se lansează pe 20 septembrie 2019 prin Warner Records. La acest disc Liam a lucrat cu Greg Kurstin şi Andrew Wyatt, colaboratori şi pe primul LP. Documentarul "As It Was", regizat de Gavin Fitzgerald şi Charlie Lightening va fi lansat în SUA odată cu albumul cel nou. Liam Gallagher a fost ales să cânte în deschiderea celor de la The Who în luna octombrie, pe parcursul turneului american al legendarei trupe, deci cariera sa e în plin avânt.

Îl aşteptăm pe muzician în premieră în România în cadrul Fall In Love Festival, care are loc pe 31 august şi 1 septembrie 2019. În lineup se află Şuie Paparude, The Mono Jacks, Firma şi Kaiser Chiefs.