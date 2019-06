"The River" are o combinaţie "periculoasă" de bas şi chitară, care ar merge la fix cu orice trailer de film cu agenţi secreţi. Vocea lui Liam domoleşte vibe-ul cu o uşoară visare suprapusă peste angoasa versurilor. Sunt momente când inflexiunile şi ecourile chitarelor duc cu gândul la The Stone Roses sau chiar la The Rolling Stones. Protagonistul videoclipului este un tânăr de culoare, care parcurge străzile unui oraş britanic.

Nu îi place nimic din ce vede, atât în feedul de ştiri de pe telefon, cât şi în lumea din jur. Doar incursiunea în pub şi graffiti-ul îi pot salva spiritul. E interesant că postura tânărului, hainele sale şi chiar expresia facială sunt leite cu ale lui Liam Gallagher. Expresia facială definită în 5 cuvinte ar fi "ce vrei de la mine?" Rebelul şi inadaptatul este animalul spiritual al fostului solist Oasis.

Noul single este extras de pe albumul "Why Me? Why Not", care va debuta pe 20 septembrie. Cu câteva săptămâni în urmă acelaşi Liam lansa piesa "Shockwave", cu un videoclip care includea protestatari, jandarmi şi multă revoltă. Greg Kurstin, co-autorul lui "Shockwave" a produs noului LP al lui Liam Gallagher, alături de Liam şi Andrew Wyatt. Un nou documentar despre solist a fost lansat recent, sub numele de "As It Was".

Muzicianul a încercat să integreze câteva piese Oasis în producţie, dar Noel Gallagher i-a intezis să facă asta. Cei doi fraţi sunt într-o continuă dispută de cel puţin un deceniu, aruncându-şi săptămânal insulte pe Twitter sau în interviuri. Şi Noel a lansat muzică nouă recent, sub forma EP-ului "Black Star Dancing". Liam se pregăteşte de un turneu internaţional în această vară, după care va avea câteva opriri în SUA pentru a promova noul album.

Va ajunge în premieră în România între 31 august şi 1 septembrie 2019, în cadrul Fall In Love Festival. Pe scena sa mai urcă şi Disclosure (DJ Set), Kaiser Chiefs, Şuie Paparude, The Mono Jacks, Firma şi Kovacs.