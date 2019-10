Eliza G, câștigătoarea Cerbului de Aur 2019, a fost chemată în România de mitul lui Dracula - VIDEO

Eliza G (Elisa Gaiotto) din Italia a câștigat marele trofeul al concursului de interpretare de la Cerbul de Aur 2019 cu interpretările pieselor „Altro Che Favole” și „Creioane Colorate”, un cover după Feli care ne-a impresionat inclusiv prin pronunția în limba română.

Sosită în redacția INFOMUSIC, Eliza ne-a contagiat cu bună-dispoziția și deschiderea sa, bucurându-ne cu toții de un interviu plăcut și revelator. Am întrebat-o ce înseamnă pentru ea această etapă din viața ei și câștigarea Cerbului de Aur și am aflat astfel că este primul premiu pe care îl câștigă în cariera sa de muzician:

"Cânt de la 14 ani, dar cariera mea de cântăreață profesionistă a început acum 10 ani. Să câștig un festival a fost incredibil pentru mine pentru că am muncit atât de intens și atât de mult în ultimii ani. Nu am mai câștigat nimic niciodată, am fost mereu în calitate de invitat la festivaluri sau în cluburi, dar nu am avut posibilitatea să câștig ceva. Sentimentul este extrem de plăcut. Acum mă simt împlinită, în pace cu mine însămi, foarte entuziasmată și plină de energie pentru că sunt sigură că vor veni în continuare mai multe lucruri. Când am aflat că sunt câștigătoarea nu mă așteptam și am început să plâng foarte tare. A fost o confirmare pentru mine că îmi fac munca bine. Îmi urmez sentimentele după cum am spus și astfel am simțit că e calea corectă", ne-a declarat Eliza G.