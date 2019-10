byron ne dedică "Nouă", un album "destul de întunecat" despre "țara asta" - VIDEO

Primul album al trupei byron compus direct în limba română ne este dedicat "nouă", celor care trăim aici, în România. S-a muncit "circa doi ani" la acest material, iar ideea de a-l face despre "țara asta" a apărut în străinătate, în Sicilia, când Daniel Radu, zis Dan Byron, se afla la niște prieteni.

"Am niște prieteni care stau acolo (în Sicilia) și făcuseră rost de o căsuță lângă plajă. Acuma, căsuța nu era cine știe ce marea vilă sau așa. Chiar mi-am făcut o grămadă de cucuie. Fiecare grindă era de o altă înălțime și toate erau sub nivelul capului meu, dar am stat acolo o săptămână și am scris și cred că în momentul ăla a început să se vadă cam care e direcția, pentru că am scris ”Nouă”, piesa care dă și titlul albumului. Aia a fost prima pe care am scris-o, gândindu-mă la o discuție pe care o avusesem cu o seară înainte cu niște prieteni, unii dintre ei mutați în Sicilia, unii dintre ei mutându-se la Paris în curând, unii erau veniți în vizită, ca și mine. Și în momentul în care am scris "Nouă" mi-am dat seama că e despre România și că nu mai există cale de întoarcere, adică e clar despre noi", ne-a povestit Dan.

"Așa simt ce se întâmplă în jurul nostru"

Cum este România în versurile byron? Exact așa cum este ea. Evident, văzută prin ochii membrilor formației. Nu poate fi vorba nici de pesimism și nici de optimism sau realism. E pur și simplu o interpretare subiectivă a realității în care trăim.

"Nu cred că putem să fim obiectivi, pentru că nu suntem mașinării. Suntem foarte subiectivi. Deci realist...nu știu cât de realist poate să fie. E o interpretare a realității. Acuma optimist, pesimist, nu știu să zic. Așa simt ce se întâmplă în jurul nostru. Așa simt - cum este albumul. E destul de trist, are nuanțe de umor, bineînțeles, pentru că le avem în sânge, cumva, în gene. Să zicem în gene. În educație cred că mai degrabă. Pe de altă parte este destul de întunecat, pentru că așa văd eu România", a explicat Dan Byron.

Captivați de versurile piesei recent lansate "Consumatori de vise", am fost curioși să aflăm dacă realitățile apăsătoare surprinse în mesajul acestui single pot fi reparate cumva. I-am întrebat pe Sergiu și Dan dacă se poate ieși din starea de amorțire descrisă în piesă, iar răspunsul lor a clarificat o greșeală pe care o facem adesea: ne dorim rezolvări de la oameni care nu se află în poziția de a lua hotărâri.

"Dacă am ști-o [soluția], probabil că n-am fi artiști și am avea alte roluri în societatea românească", a clarificat Dan Byron.

De aceeași părere a fost și colegul său, Sergiu Mitrofan, zis 6fingers.

"Noi suntem artiștii și noi nu facem altceva decât să punem o oglindă. Noi nu avem soluții. Noi avem doar un instrument, o modalitate de a arăta ce se întâmplă. Dacă am avea soluții, am avea și bani."

"Nouă ne place în România"

Sergiu Mitrofan, care s-a ocupat și de grafica albumului "Nouă", ne-a explicat că deși România are părțile ei mai întunecate, membrii formației își iubesc țara.

"Poate n-ar fi bine să-și facă lumea filme cumva incorecte, că nu ne iubim țara și chestii de genul ăsta, că vrem să plecăm și totul e rău și nu știu cum. Revenim la ideea de oglindă: așa ni se pare nouă că este. Nu înseamnă că suntem anti-români. Nouă ne place în România. Sunt foarte multe lucruri care nu se întâmplă altundeva. E un loc unde ne simțim deseori bine și unde putem să facem ceea ce facem și să și trăim cât de cât din asta."

"Am avut o perioadă în care mi-am dorit să plec. Mai întâi la Berlin și după aia la Londra"

Dan Byron și-a dorit să plece la un moment dat din România. S-a hotărât în final să rămână, pentru că "România totuși e acasă" și pentru că cel mai bine pentru el, la momentul respectiv, a fost să nu părăsească țara.

"Am avut o perioadă în care mi-am dorit să plec. Mai întâi la Berlin și după aia la Londra. Asta și din cauză că mă îndrăgostisem de respectivele orașe, dar și pentru că situația de aici nu era prea roz. Nu e prea roz nici acum, de altfel, și cred vreun an de zile am cochetat cu ideea asta, concluzia la care am ajuns fiind că România totuși e acasă până la urmă, dincolo de orice altceva, și că n-aș vrea să mă duc într-o țară străină, să fac altceva decât fac eu acum și eventual să văd orașul respectiv pe geamul autobuzului, când mă duc acasă. Și mi-am dat seama că cel mai bine pentru mine, pentru că a fost foarte egoistă alegerea, cel mai bine pentru mine ar fi să rămân."

Va ajunge muzica compusă în limba română în topurile mari, din afara țării?

Am vorbit cu Dan și Sergiu și despre posibilitatea ca muzica compusă în limba română să ajungă în topurile mari de peste hotare, cum ar fi Billboard. Speranțe sunt, dar nu și rețete.

"Nu ar fi imposibil, dar cred că ar trebui să fie cel puțin în pas cu cei de afară, cel puțin sonor și componistic și așa, dacă nu chiar cu un pas, doi, în plus înainte, ca să ajungă acolo. Dar bine, astea-s niște teorii, adică noi vorbim niște vorbe, oricum topul Billboard este axat în principal pe chestiile în engleză și chestiile care se lansează în State și în Anglia", a explicat Dan.

În completarea sa, Sergiu ne-a amintit și de inevitabilele melodii cu ritmuri tropicale.

"Cred că au început să apară latino-urile pe sus. Așa că nu e chiar engleză peste tot, dar da..."

"..cel mai bun moment în care poți să scrii este dimineața"

byron își compune întotdeauna muzica, iar cel mai bun moment pentru a "pune deoparte" idei este dimineața.

"Din punctul meu de vedere, și crede-mă că le-am testat pe toate, cel mai bun moment în care poți să scrii este dimineața, imediat cum te-ai trezit. Pentru că în momentul ăla creierul este proaspăt, e neinfluențat de ce i s-a întâmplat peste zi, și poate să judece niște lucruri foarte la rece, cumva. E ca un copil, cumva. Știi, adică inspirația e la mama ei acasă."

Am vorbit cu Dan și Sergiu și despre cum "se prinde o idee", ce are în plus limba română față de limba engleză, de unde își ia trupa optimismul, dar și despre viitoarele concerte byron. Găsiți toate aceste detalii în materialul video de mai sus.