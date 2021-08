Girl-power: trofeul Red Bull Dance Your Style i-a revenit dansatoarei Alexandra Barac

Trofeul ediției locale Red Bull Dance Your Style i-a revenit Alexandrei Barac, care-a demonstrat cu vârf și îndesat că fetele sunt la fel de bune la freestyle ca băieții. La finalul acestui an, Alexandra pleacă să reprezinte România în finala globală Red Bull Dance Your Style de la Johannesburg, Africa de Sud, unde va împărți scena cu cei mai buni dansatori de street dance din întreaga lume.

De când a apărut şi până-n prezent, street-dance-ul a evoluat continuu: el e de fapt un termen-umbrelă care adăpostește mai multe stiluri de dans ce-au crescut odată cu interesul publicului pentru cultura underground / urbană. Natura sa energică a făcut street-dance-ul popular în rândul tinerilor din întreaga lume, atât ca formă de artă și activitate competitivă, cât şi ca formă de exercițiu fizic. Popping, locking, house dance, waacking, afro, electro dance, dancehall, hip-hop sau vogue au fost stilurile principale de street-dance abordate spectaculos de către concurenți în finala românească a competiției internaționale Red Bull Dance Your Style, iar publicul a avut dreptul să decidă cine-a dominat scena în pas de dans la fiecare dintre cele 15 battle dueluri înflăcărate, purtate 1 la 1. Cei 1000 de spectatori prezenți la Teatrul de Vară Herăstrău și-au încurajat favoriții cu aplauze din plin pe tot parcursul showului, sub bagheta lui Oase, maestrul de ceremonii al serii, și și-au ales câștigătorul folosind cartonașe albastre sau roșii primite la intrare.

Prin natura lor, toate stilurile de dans abordate în cadrul competiției s-au bazat pe freestyle. Marea surpriză a serii a fost chiar muzica mixată de DJ-ul Vlad Dobrescu. Competitorii au auzit-o pentru prima dată la fața locului și-au trebuit să se adapteze pe loc la ea. Au curs momentele de acțiune impresionante care-au ridicat tribunele în picioare. Cei 16 și-au aruncat în joc toată originalitatea și capacitatea de-a improviza pentru a-și atrage capital electoral.

Finala i-a adus față în față pe Alexandra Barac și Victor Marinescu, doi concurenți grei, cu ritmul în sânge și multe de dovedit. Alexandra Barac a demonstrat cu vârf și îndesat că fetele sunt la fel de bune la freestyle ca băieții.

Alexandra Barac: „Tehnic vorbind, nu mi se pare c-am dansat foarte bine în seara asta, dar am transmis multă iubire. Mă simt superb, încă am pielea zburlită pe mine!... Cel mai greu în concurs mi-a fost să mă înfrâng pe mine însumi, să-mi înfrâng emoțiile. M-am luptat cu ce-am simțit! Cred că publicul m-a votat for the love, îmi place să cred că transmit iubire și inspir prin dans”.

În competiție au mai participat, de altfel, și alte reprezentante ale sexului frumos care-au făcut un spectacol senzațional: Oana Neagu, Irina Lalciu, Alexa Grigorescu și Gabi Neagu.

„Nu e mai greu să faci street-dance dacă ești fată. Eu n-am simțit vreo diferență. În schimb, mi se pare că moștenirea culturală chiar se simte: dansurile din Europa au la bază spatele drept, pe când cele din diaspora Afro-Americană au la bază mișcările de șolduri și round-floor ca postură. De asta ne este nouă mai greu să învățăm aceste stiluri, nu suntem obișnuiți cu postura”, a declarat Oana Neagu.

Red Bull Dance Your Style oferă o platformă globală dansatorilor de street dance din întreaga lume pentru a-și demonstra abilitățile și originalitatea în battle-uri 1 la 1. Evenimentul se desfășoară în mai mult de 30 de țări, iar câștigătorii sunt aleși de public.