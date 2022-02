HBO Max devine disponibil în România din martie, cu un preț pe abonament mai mic pentru clienții HBO GO

HBO Max va deveni disponibil începând cu data de 8 martie. Abonații HBO GO vor avea acces imediat la noua platformă, beneficiind de o reducere de preț de 33% la abonamentul lunar. De acest discount vor beneficia și cei care se abonează la HBO Max până pe 31 martie.

Cât costă abonamentul HBO Max

Un abonament lunar HBO Max va costa 4,99 euro/lună. Pentru clienții HBO GO și cei care-și vor face abonament HBO Max până la sfârșitul lunii martie prețul va fi de 3,30 euro/lună. Promoția e valabilă pentru toată perioada abonamentului lor.

Pe lângă abonamentul lunar, va exista și un abonament anual. Acesta va deveni disponibil clienților de retail după data de 31 martie, la prețul de 39,90 euro/an. Acesta va oferi acces pe platformă timp de 12 luni la prețul de 8 luni.

Ce filme și seriale vor fi disponibile pe HBO Max

Printre filmele Warner Bros. care vor fi disponibile la lansare se află producții recente, precum "The Matrix Resurrections", "Dune" și "King Richard".

Fanii serialelor vor avea, de asemenea, o varietate de opțiuni. Vor fi disponibile noi seriale Max Originals, precum "Peacemaker", "Station Eleven", sezonul 2 din "Raised by Wolves" și "Sex Lives of College Girls".

Copiii vor avea și ei la dispoziție producții ca "Looney Tunes Cartoons", "Teen Titans Go!", "The Amazing World of Gumball" și "Cocomelon".

Exclusivități pe HBO Max în 2022

De asemenea, filmele Warner Bros. vor fi disponibile pe platformă la doar 45 de zile de la lansările lor în cinematografe. Pe lista filmelor Warner așteptate în 2022 se numără "Aquaman And The Lost Kingdom", "The Batman", "Elvis", "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore", "Don't Worry Darling" (regizat de Olivia Wilde, cu Harry Styles distribuit în film) și "The Flash".

VIDEO Promo: HBO Max se lansează în România pe 8 martie