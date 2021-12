Urmărește primul trailer oficial al filmului "Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore" - VIDEO

"Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore" este plasat la câțiva ani după evenimentele din anteriorul film, "Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald", și îl are îm prim-plan pe Albus Dumbledore, care încearcă să prevină un război mondial vrăjitoresc.

Îndrăgitul profesor de la Hogwarts, portretizat de Jude Law, nu mai poate sta degeaba știind că răufăcătorul Gellert Grindelwald încearcă să preia controlul asupra lumii vrăjitorilor. Dar, așa cum s-a dezvăluit în "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", Grindelwald și Dumbledore au făcut un pact în tinerețe care îi împiedică să se dueleze. Astfel că Dumbledore apelează la Newt Scamander (Eddie Redmayne), și la o echipă de ființe magice, pentru a stopa armata în creștere a lui Grindelwald.

"Lumea așa cum o cunoaștem va fi distrusă; Grindelwald o scindează cu ură. Dacă vrem să-l învingem, va trebui să ai încredere în mine", spune Albus Dumbledore în trailer.

Demn de menționat este faptul că trailerul oferă o primă impresie asupra lui Mads Mikkelsen, actorul care îl interpretează pe Gellert Grindelwald. Acesta a preluat ștafeta de la Johnny Depp, care a interpretat personajul în primele două filme. Depp a fost rugat de Warner Bros. să părăsească franciza anul trecut, după ce au ieșit la iveală niște presupuse acuzații de abuz domestic din partea actorului.

"Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore" este regizat de David Yates, pe baza unui scenariu scris de J.K. Rowling și Steve Kloves. Din distribuția filmului mai fac parte Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, William Nadylam, Poppy Corby-Tuech și Jessica Williams.

TRAILER "Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore":