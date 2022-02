Cine cântă la Brit Awards 2022 și cum poți urmări gala online

Deocamdată acest track este în faza demo şi va deveni un single de pe viitorul album al proiectului muzical Noel Gallagher's High Flying Birds. "Trying to Find a World That's Been and Gone: Part 1" este mai experimentală decât brit pop-ul şi brit rock-ul abordat de celălalt frate Gallagher. E şi o melodie ceva mai melancolică şi relaxată, cu un peisaj sonic amplu în spate, unul cinematografic aproape.

În buna tradiţie a disputei între fraţi, Liam Gallagher a comentat la postarea de pe Twitter cu această piesă numindu-şi fratele un "miliardar nefericit" şi recomandându-i să fie mai vesel. Între timp fostul solist Oasis va lansa al treilea album solo pe 27 mai 2021. LP-ul se va intitulat "C'mon You Know". Noel între timp se pregăteşte pentru a lansa al patrulea album alături de The High Flying Birds.

Noel a lansat un album "Greatest Hits" în 2021, dar ultimul său LP de studio cu piese noi a fost "Who Built the Moon" din 2017. Ce e drept a lansat 4 EP-uri de atunci. Fanii aşteaptă cu nerăbdare ceva nou şi se parcă discul este gata, fiind finalizată compoziţia şi demo-urile la mijloc de luna decembrie, iar acum Noel îl ascultă şi alege cele mai bune versiuni de melodii. Întregul proces de compoziţie şi creaţie va fi documentat cu un film, mai ales că tot procesul creativ s-a petrecut la legendarul studio Abbey Road. Pe fratele Gallagher mai cuminte îl vom vedea cântând live în cadrul galei comemorative pentru David Bowie, "A Bowie Celebration" pe 8 ianuarie 2022.

Liam Gallagher a lansat în 2020 single-ul "All You're Dreaming Of", cu un videoclip regizat de Anthony Byrne, omul din spatele seriei "Peaky Blinders". Muzicianul trebuia să cânte în România în 2019 la festivalul Fall In Love, dar şi-a anulat reprezentaţia în ultima clipă.