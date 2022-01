The Weeknd a lansat albumul "Dawn FM"; Ascultă noile piese - AUDIO

"Dawn FM", disponibil de astăzi, 7 ianuarie, conține 16 piese. Noul proiect a fost anuntat în 2021, când The Weeknd a făcut mai multe referiri în cadrul interviurilor pentru Rolling Stone, Variety, dar și pe platformele sale de social media. Single-ul "Take My Breath" a fost lansat pe 6 august și a dat startul promovării acestui album. Artistul a publicat coperta oficială a discului pe 4 ianuarie, iar în următoarea zi a făcut public și tracklist-ul, ce dezvăluie colaborări cu Quincy Jones, Lil Wayne, Tyler, The Creator și Jim Carrey.

Noul album "Dawn FM" nu poate fi achiziționat încă în format fizic, acest lucru urmând să afecteze cifrele de vânzări. The Weeknd declară, însă, că acest lucru nu-l afectează câtuși de puțin.

"Ceea ce contează pentru mine este să ascult acest album împreună cu fanii mei în aceste vremuri", a scris artistul pe Twitter.

Tracklist "Dawn FM" - The Weeknd

Dawn FM Gasoline How Do I Make You Love Me? Take My Breath Sacrifice A Tale By Quincy (feat. Quincy Jones) Out of Time Here We Go...Again (feat. Tyler, The Creator) Best Friends Is There Someone Else? Starry Eyes Every Angel is Terrifying Don't Break My Heart I Heard You're Married (feat. Lil Wayne) Less Than Zero Phantom Regret (feat. Jim Carrey)

AUDIO: The Weeknd - "Dawn FM" (Albumul integral)

The Weeknd a avut parte de un 2021 efervescent. În luna februarie a susținut un show incendiar la Super Bowl. Nedreptățit de membrii Academiei, care l-au omis pe lista nominalizărilor la Grammy, The Weeknd a folosit prestația de la Super Bowl 2021 pentru a demonstra că este un artist ce merită toată atenția. Mergând pe același fir narativ construit pe parcursul ultimelor videoclipuri, muzicianul a trecut prin cele mai cunoscute piese ale sale pentru a ajunge într-un prezent ce nu pune Hollywood-ul într-o lumină foarte bună. Relația cu faima este exploatată în toate melodiile artistului, de la obsesie și adicție la viciu și bolnăviciune. Metafora bandajelor și a feței tumefiate, ce i-a făcut pe mulți să ridice din sprâncene, a fost explicată de The Weeknd cu subiect și predicat, pentru ca mesajul să ajungă și la cei care nu intuiseră subînțelesul, ori nu doreau să-l accepte.