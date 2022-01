Legendara Audrey Hepburn va fi celebrată într-o viitoare peliculă biografică

Rooney Mara, cunoscută pentru rolurile din "Her", "The Girl With the Dragon Tattoo", "Mary Magdalene" sau "Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot" o va portretiza pe legendara Audrey Hepburn în filmul biografic regizat de Luca Guadagnino. Scenariul peliculei este scris de Michael Mitnick, care s-a implicat în trecut în proiecte ca "The Giver", "The Current War", The Staggering Girl" sau seria HBO "Vinyl".

Momentan, detaliile despre acțiunea filmului nu au fost dezvăluite, însă este de așteptat ca pelicula să urmărească minunata carieră cinematografică a lui Hepburn. Farmecul, eleganța și jocul actoricesc au fost puse în evidență în filme precum "Breakfast at Tiffany's", "Roman Holiday", "My Fair Lady", "Funny Face", "The Nun’s Story" sau "Charade". De-a lungul carierei, Audrey Hepburn a primit numeroase premii, printre care un Oscar, trei Premii BAFTA, un Emmy, două Globuri de Aur, dar și un Grammy. Ea a fost preocupată şi de cauze umanitare, lucrând cu UNICEF pentru a ajuta copiii din Africa, America de Sud şi Asia. Pentru implicarea sa, actrița a primit Medalia Prezidențială a Libertății în 1992.

Rooney Mara a fost nominalizată de două ori la premiul Oscar, pentru rolurile din "The Girl With the Dragon Tattoo" (2011) și "Carol" (2015). Printre cele mai recente apariții ale actriței se numără filmul "Nightmare Alley" regizat Guillermo del Toro, în care a jucat alături de Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette și Willem Dafoe. În ceea ce privește proiectele viitoare, Rooney Mara face parte din distribuția filmului "Women Talking", o dramă centrată pe opt femei menonite.

Luca Guadagnino este cunoscut pentru "Call Me By Your Name" (2017), peliculă nominalizată la trei Premii Oscar. Regizorul italian a încheiat recent producția pentru viitorul său film horror romantic "Bones and All", cu Taylor Russell și Timothée Chalamet în rolurile principale.