The Weeknd continuă promovarea albumului "After Hours" cu un videoclip nou, pentru piesa "Too Late". Tonul ironic și ușor moralizator al artistului trece în plan secund atunci când scenariul duce povestea în zona morbidului. Dacă starea de șoc și de indignare era reacția dorită, clipul și-a făcut treaba. Ca sound, single-ul păstrează influențele electro și R&B, artistul reușind să-și patenteze un stil propriu.

Albumul "After Hours" a fost lansat pe 20 martie. Discul a primit review-uri foarte bune din partea criticilor, unii considerându-l cel mai bun LP al artistului de până acum. Tematic, albumul explorează promiscuitatea și excesul, subiecte ce pot fi identificate în single-uri ca "Heartless", "Blinding Lights", "In Your Eyes" și "Save Your Tears".

"After Hours" a fost și un succes comercial, debutând pe prima poziție în topul american US Billboard 200. Acesta a fost cel de-al patrulea album The Weeknd care se plasează în fruntea acestui clasament, o performanță atinsă, astfel, de toate albumele artistului.

Artwork-ul și estetica albumului, și ele apreciate, au fost inspirate de filme memorabile, precum "Casino" (1995), "Fear and Loathing in Las Vegas" (1998), "Joker" (2019) și "Uncut Gems" (2019) .