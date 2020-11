The Weeknd critică sistemul "corupt" al Premiilor Grammy

The Weeknd a fost omis de pe lista nominalizărilor la Grammy, iar asta a declanșat o serie de critici la adresa transparenței acordării voturilor. Artistul a mers până la a-i numi ”corupți” pe membrii Academiei.

Lista nominalizărilor la Premiile Grammy 2021 l-a nemulțumit profund pe The Weeknd, artistul fiind omis în toate categoriile, deși în primăvara acestui an a lansat un album aclamat aproape în unanimitate. "After Hours" a fost un incontestabil succes comercial, debutând pe prima poziție în topurile a 20 de țări. Discul a trecut cu brio și de analiza specialiștilor în domeniu, criticii de la NME, The Guardian și The Independent acordându-i 4 stele din 5 și multe cuvinte măgulitoare în review-urile lor.

Pe fondul acestui feedback pozitiv, The Weeknd a fost surprins și chiar deranjat să observe că nu a fost nominalizat la Grammy.

"Premiile Grammy rămân corupte. Ne datorați transparență mie, fanilor mei și industriei...", a scris The Weeknd pe Twitter

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency... — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Între timp, Directorul Academiei de Înregistrări, Harvey Mason, a comentat pe tema acestui subiect într-un interviu acordat revistei Variety. Acesta a explicat că The Weeknd nu a fost nedreptățit, ci pur și simplu nu a avut norocul de a fi menționat în lista nominalizărilor.

"Observăm cu atenție acest proces de votare în fiecare an și apoi îl modificăm, îl revizuim"

"Totul se reduce la membrii juriului care votează. Avem 8 jurați în anumite categorii (Cele patru mari categorii: Cel mai bun album, Cea mai bună piesă, Cea mai bună înregistrare și Cel mai bun artist nou), 5 jurați în alte categorii, iar fiecare votează cu favoriții lor. Observăm cu atenție acest proces de votare în fiecare an și apoi îl modificăm, îl revizuim; am făcut-o anul acesta, anul trecut, o vom face și anul viitor. Și nu cred că asta ar trebui să ridice semne de întrebare, să fiu sincer. Acest proces există pentru a putea monitoriza în continuare excelența..", a declarat Harvey Mason.

Pentru a spulbera orice urmă de neprofesionalism, Harvey a menționat și că cei din juriu sunt persoane cu reputație în industria muzicală, recunoscute pentru reușitele obținute în compoziție muzicală și producție.

"Și sunt o mulțime de artiști. Cei din juriu au ascultat cu mare atenție fiecare piesă care a ajuns pe biroul lor fizic sau virtual - așa că nu văd nicio hibă în procesul de votare. Cred că atunci când primești o nominalizare începi să apreciezi cu adevărat procesul, pentru că realizezi: <<Am trecut de un proces foarte riguros de selecție>>...Toate propunerile pentru nominalizări primesc atenția cuvenită."

Nemulțumit de nominalizările de anul acesta este și Justin Bieber. Deși a primit 4 nominalizări, Bieber și-ar fi dorit ca albumul său, "Changes", să fie nominalizat în categoria R&B, și nu la Pop.