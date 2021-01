"Save Your Tears" este primul single şi videoclip al artistului din 2021. The Weeknd apare cu o proteză facială, care îi face faţa să pară umflată, tumefiată. Vine în completarea precedentelor look-uri etalate, cu o figură bandajată şi cu nasul umflat. Artistul a apărut astfel la decernări de premii, dar şi în ultimele videoclipuri. Toate acele deformări ale fizionomiei erau puse pe seama vieţii de party boy, etalată pe albumul concept "After Hours".

În noul videoclip, Abel apare pe scena unui spectacol cu lumini stinse şi public cu măşti pe faţă, dar nu în stilul celor anti pandemice, ci mai degrabă în stil "Eyes Wide Shut". Cu faţa umflată şi cu un pistol mereu la îndemână, rapperul canadian dansează frenetic printre mese şi îşi iar chiar şi o asistentă care priveşte îngrozită joaca sa cu pistolul. Noul clip a fost regizat de către Cliqua şi continuă povestea precedentelor materiale video.

Totul începuse cu "Heartless", în care protagonistul trecea de la o petrecere la alta în Las Vegas, în vreme ce abuza de narcotice. Apoi era bătut şi suferea un accident de maşină în "Blinding Lights", având chipul desfigurat. Lucrurile deveneau ciudate în "In Your Eyes", când eroul era chiar decapitat, iar în "Too Late" capul său era ataşat pe trupul unei alte persoane şi era readus la viaţă. La ultimele concerte ale lui Abel, el a apărut cu bandaje pe chip şi acum iată-l cu un chip ce pare reconstruit.

Abel a făcut valuri prin afirmaţia că Grammy-urile sunt acordate de un juriu corupt, în urma excluderii sale de pe lista de nominalizaţi. The Weeknd a afirmat şi că organizaţia din spatele Grammy-urilor datorează explicaţii atât lui, cât şi fanilor şi industriei muzicale. Canadianul vine totuşi după un triumf recent, primind 3 premii American Music Awards, pentru "Cel mai bun artist masculin", "Cel mai bun album" şi "Cea mai bună piesă Soul/R&B". The Weeknd a început deja să lucreze la un succesor pentru albumul "After Hours", declarându-se inspirat de pandemie şi de mişcarea Black Lives Matter.