The Weeknd - Take My Breath

Artistul canadian începuse teaserele cu privire la următoarea sa transformare în ultimele luni. Pe final de iulie şi-a golit contul de Instagram de fotografii, inclusiv de poza de profil, pregătind noul personaj pe care îl va etala. Precedentul personaj era un party boy în costum roşu, cu faţa devastată de operaţii estetice şi implicându-se mereu într-o bătaie la cazino sau într-un accident.

Aceea era faza "After Hours", o continuare a celei din "Starboy" am spune. Al patrulea album al canadianului a fost lansat în martie 2020 şi a generat single-urile "Heartless", "Save Your Tears" şi "Blinding Lights". Personajul cu bandaje pe faţă a fost "pensionat" cu ocazia lui Billboard Music Awards 2021 în luna mai, The Weeknd pregătind o nouă "persona".

La gala Billboard, The Weeknd a primit 10 premii în total, inclusiv "Cel mai bun album R&B" şi asta după ce a fost ignorat la nominalizările Grammy de la început de an. Revenind la noul personaj, am avut aluzii precum "vine apusul". Pe 2 august artistul anunţa că a renunţat la drogurile puternice şi bea alcool doar ocazional. După aproape un deceniu de glorificare a consumului de narcotice şi crearea unui imn al cocainomanilor, "Can't Feel May Face", acum noul The Weeknd este abstinent şi recunoaşte că a folosit drogurile ca "o cârjă".

Toate aceste informaţii au apărut în cadrul unui interviu cu GQ. Rapperul nu e totuşi complet cuminte, adoptând stilul de viaţă "sober lite" sau "California sober", adică o combinaţie de marijuana şi alcool ocazional. Toate aceste schimbări de stil de viaţă au sosit alături de declaraţia că Abel Tesfaye (numerele real al artistului) vrea şi o familie şi copii.

Iată şi teaserul postat pe Twitter pentru noul album, care include sintetizatoare ce amintesc de colaborarea cu Daft Punk:

În acelaşi interviu tânărul a declarat şi că viitorul disc este "albumul pe care am dorit întotdeauna să îl fac". Printre artiştii cu care ar vrea să lucreze pe viitor, The Weeknd a menţionat Arca, Kanye West, Tyler, The Creator, iar pe aceştia doi din urmă i-ar vrea în special la producţie.