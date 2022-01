Cum arată Beavis şi Butt-Head la revenirea pe TV; Filmul va sosi în 2022

"Beavis And Butt-Head" are la bază un scurt metraj al lui Mike Judge din 1992, "Frog Baseball", transmis de MTV. Ulterior postul avea să comande o serie întreagă, care a fost difuzată între 8 martie 1993 şi 28 noiembrie 1997. A fost şi o revenire cu un sezon în 2011 şi există perspectiva unei a doua reveniri pe Comedy Central de această dată. A existat şi un film de lung metraj, "Beavis and Butt-Head Do America" în 1996, iar al doilea film va sosi în 2022, în exclusivitate prin serviciul de streaming Paramount+.

În cele 5-11 minute ale unui episod din serial doi adolescenţi de la marginea societăţii, Beavis şi Butt-Head (ambii cu vocea lui Mike Judge) provoacă haos oriunde merg. În general stau în faţa televizorului şi comentează videoclipuri de pe MTV. Ei merg la liceul Highland High, în oraşul Highland, care se află undeva în Texas sau New Mexico. Mănâncă junk food şi au umor de "surfer dude" sau de "stoner". Sunt pasionaţi de macabru, de violenţă, de sex şi... heavy metal. În sezonul 8 cei doi au comentat şi clipuri din "Jersey Shore" sau "True Life", plus "Spike" nu doar clipuri muzicale.

Pe 4 ianuarie 2022 Mike Judge a dezvăluit modul în care arată acum Beavis şi Butt-Head, care sunt prezentaţi la vârsta mijlocie. Unul s-a îngrăşat serios, a chelit şi e mare fumător, iar celălalt pare a avea probleme serioase cu dantura şi cu ridurile. În 2020 Comedy Central l-a contractat pe Judge pentru a reinventa serialul, dar într-un mod care include "meta teme care să fie savurate de părinţii din Generaţia X, alături de copiii din Generaţia Z".

Mike este cunoscut pentru o serie de hituri comedice uriaşe, de la "Silicon Valley" care s-a încheiat recent, până la "King of the Hill", plus atât de des citatul "Idiocracy". Acesta a fost amintit des în ultima vreme ca o paralelă cu filmul cu Di Caprio "Don't Look Up", sosit pe Netflix la final de an 2021. De văzut ce artişti apar în noile producţii, după ce în serialul original apăruseră clipuri de la Nirvana, AC/DC, R.E.M, Ramones sau Stevie Wonder.