Adele lansează videoclipul "Oh My God" - TEASER

Muzica e, fără îndoială, o formă de terapie pentru Adele, iar albumul "30" ne face părtași la povestea unei femei care începe să se cunoască pe sine și să ia decizii care zdruncină o stabilitate confortabilă. Așa cum anunța încă de la debutul campaniei de promovare a albumului, discul narează cea mai haotică perioadă din viața sa, acei ani în care a trebuit să accepte ideea că relația în care se afla era lipsită de direcție și că fiul ei va fi prins la mijloc.

"Nu eram nici măcar aproape de punctul în care mi-aș fi dorit să fiu atunci când am început să lucrez la album, acum 3 ani. Chiar în zona opusă, de fapt. Mă bazez pe rutină și consistență pentru a mă simți în siguranță, mereu am făcut asta. Dar iată că acum, cu bunăștiintă și voit, mă aruncam într-un labirint al dezordinii absolute și al frământărilor interioare. Am aflat multe adevăruri usturătoare despre mine pe acest drum. Am dat la o parte multe învelișuri protectoare, dar m-am și acoperit cu unele noi. Am descoperit multe mentalități cu adevărat folositoare, care să mă ghideze, și simt că m-am redescoperit", spunea Adele într-o scrisoare adresată celor care îi ascultă muzica.

Toate aceste aspecte se confirmă în noile piese de pe albumul "30". Melodii precum "Easy on Me" și "My Little Love" vorbesc despre relația cu fiul său, Angelo, piesa "Woman like Me" este o radiografie a problemelor din relația cu fostul soț, "All Night Parking" (with Erroll Garner) este despre actuala relație, cu Rich Paul, iar "To Be Loved", este, fără îndoială, piesa ce o aduce pe Adele în cea mai vulnerabilă stare emoțională prezentată publicului până acum. Din punct de vedere muzical, artista se avântă și în câteva direcții muzicale noi, piesa ca "Oh My God", "Cry Your Heart Out" și "Can I Get It" ieșind din matrița stilului Adele.

Tracklist Adele - "30"

Strangers by Nature Easy on Me My Little Love Cry Your Heart Out Oh My God Can I Get It I Drink Wine All Night Parking (Interlude) (with Erroll Garner) Woman Like Me Hold On To Be Loved Love Is a Game

AUDIO: Adele - "30" (Playlist album integral)