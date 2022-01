Clipul mai popular decât "Despacito" a stabilit un nou record; Câte miliarde de vizualizări are "Baby Shark"

După ce a depășit piesa "Despacito" a lui Luis Fonsi și Daddy Yankee în noiembrie 2020, "Baby Shark Dance" a devenit în mod oficial primul clip din lume care a trecut de pragul de 10 miliarde de vizualizări. La momentul actual, "Baby Shark" are cu 2,3 miliarde de vizualizări mai mult decât video-ul care îl succede în clasament, respectiv "Despacito". Pe poziția a treia se află "Johny Johny Yes Papa" (LooLoo Kids), iar pe locul 4 este Ed Sheeran cu "Shape of You".

Adunând mai multe vizionări decât întreaga populație de pe glob (7,7 miliarde), Baby Shark a devenit unul dintre cele mai notabile fenomene culturale, care a generat un nivel uriaș de implicare în întreaga lume. Alături de cântecele, dansurile și personajele sale emblematice, a luat lumea cu asalt cu provocarea virală #BabySharkChallenge, la care au participat copii, adulți și cele mai mari vedete pop din lume. Cântecul a cucerit și topurile muzicale, staționând 20 de săptămâni în clasamentul american Billboard's Hot 100 și obținând distincțiile RIAA Diamond (11x platină) și BRIT 2 x Platinum.

VIDEO: "Baby Shark Dance"

După succesul global al videoclipului original, Baby Shark și-a extins universul dincolo de internet cu propriul serial animat TV pe Nickelodeon, un program global de licențiere a obiectelor promoționale, turnee live în întreaga lume, jocuri interactive, NFT-uri și multe altele.

"Baby Shark’s Big Show!", serialul animat de succes, produs alături de Nickelodeon Animation Studio, a fost lansat cu succes la nivel internațional în 2021 și a primit acordul pentru un al doilea sezon în timp ce filmul său este în dezvoltare. În SUA, în 2021, "Baby Shark’s Big Show!" a ocupat un loc în Top 3 seriale la toate televiziunile cu programe de preșcolari, ajungând la peste 26 de milioane de telespectatori cu vârsta peste 2 ani pe Nickelodeon și pe canalul Nick Jr. Continuarea filmului "Pinkfong and Baby Shark’s Space Adventure", care a marcat a cincea cea mai vizionată producție din lista Netflix Today’s Top 10 din SUA, este, de asemenea, în lucru.

Drept parte a sărbătoririi acestei etape, The Pinkfong Company, ce a creat "Baby Shark Dance", va lansa o campanie de un an, Beyond Infinity, care își propune să întărească încrederea fanilor că orice este posibil și realizabil, așa cum Baby Shark a reușit să-și extindă propriul univers dincolo de internet.