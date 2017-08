"Despacito", în 26 de stiluri diferite - VIDEO

Anthony Vincent, rockerul devenit vedetă pe YouTube datorită vocii sale cameleonice, acordă publicului oportunitatea de a asculta ”Despacito” și altfel decât ne-am obișnuit să o facem în ultimele luni. Hitul anului 2017 a fost reinterpretat în 26 de stiluri diferite, de la metal la jazz și de la hip hop la disco.

Anthony Vincent este unul dintre tinerii muzicieni care au reușit să-și facă un nume în mediul online îmbinând talentul nativ cu simțul umorului. În martie 2014, artistul originar din New York și-a deschis un cont pe YouTube sub numele ”Ten Second Songs” și a început să posteze colaje cu scurte coveruri după foste sau actuale hituri.

În lista sa de piese reinterpretate regăsim melodii mei vechi precum ”Thriller” (Michael Jackson), ”In The End” (Linkin Park) și ”All I Want For Christmas Is You” (Mariah Carey), dar și mai noi, cum ar fi ”Hello” (Adele) sau ”Heathens” (Twenty One Pilots). Într-un an și câteva luni, Anthony Vincent a reușit, astfel, să adune peste două 2 milioane 300 de mii de abonați și peste 134 de milioane de vizionări.

Clipul care i-a adus până acum cele mai multă vizualizări este cel în care interpretează în 20 de stiluri diferite piesa ”Dark Horse” a lui Katy Perry. Colajul a cumulat din martie 2014 până acum peste 21 de milioane de vizualizări.

Cel mai recent clip urcat pe canalul său de YouTube oferă publicului oportunitatea de a asculta hitul anului 2017, "Despacito", în 26 de stiluri diferite. Piesa este abordată din perspectivă rock, metal, pop, disco, alternative, jazz și hip hop, genurile fiind particularizate la rândul lor. ”Despacito” este cântat, astfel, așa cum ar face-o Iron Maiden, PSY, Tool, Rammstein, Motorhead, Gloria Estefan, Die Antwoord, Snow, Kendrick Lamar, NSYNC, Louis Armstrong și mulți alții.

VIDEO: "Despacito", interpretat în 26 de stiluri diferite

Piesa lui Luis Fonsi si Daddy Yankee este un hit care înregistrat un record impresionant. Lansată în ianuarie 2017, "Despacito" a fost declarată de curând melodia cu cele mai multe streaming-uri din istorie.