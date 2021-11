Madonna și-a iritat fanii cu o ședință foto "macabră"; la ce actriță decedată a făcut referire

Marilyn Monroe a fost, este și va rămâne o emblemă a cinematografiei americane. Numele actriței a trecut pe la urechile tuturor, fiind cu greu de crezut ca cineva să nu fi auzit de frumoasa blondă de la Hollywood. Imaginea lui Marilyn rămâne o sursă de inspirație pentru o multitudine de artiști, printre aceștia numărându-se și Madonna.

Prima confirmare a acestui lucru a venit în 1982, când Madonna lansa "Material Girl". Videoclipul piesei este inspirat rolul lui Monroe din filmul "Gentlemen Prefer Blondes". Acum, la aproape patru decenii de la "Material Girl", diva pop a stârnit unele controverse în jurul unei ședințe foto care face aluzie la moartea prematură a lui Marilyn Monroe.

Fotografiile Madonnei au fost realizate recent pentru V Magazine, iar buclele și ținuta ei sunt un omagiu evident adus lui Monroe. Cu toate acestea, în spatele imaginilor se află o poveste mai sumbră. Noile poze cu Madonna fac referire la ultima ședință foto pe care a făcut-o Marilyn Monroe. Este vorba de "The Last Sitting" și a prezentat-o pe Monroe sumar îmbrăcată, așezată pe un pat dezordonat, așa cum face Madonna în noile fotografii pentru V Magazine. Mai mult decât atât, fotografiile cu Madonna prezintă o serie de flacoane cu pastile. Mulți au gândit-o ca pe o referire directă la moartea lui Monroe cauzată de o supradoză de medicamente.

For some morbid and eerie reason, Madonna decides to re-create Marilyn Monroe’s death bed. The black and white photo is actually Marilyn Monroe’s bedroom where she died. pic.twitter.com/beQJ1Av3Ij