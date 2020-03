Cu un album lansat pe piață anul trecut, James Blake alege să facă o pauză de la promovarea propriilor single-uri și să publice pe canalul de YouTube o versiune intimă a piesei "when the party's over". Single-ul se regăsește pe albumul de debut al lui Billie Eilish, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", material ce a debutat pe prima poziție în topul Billboard 200 din SUA și i-a adus artistei 5 premii Grammy.

James Blake a lansat discul "Assume Form" în ianuarie 2019. Discul a inclus colaborări cu Travis Scott, Moses Sumney, Rosalía și André 3000.

Laureat al premiului Mercury, cu nominalizări la premiile Grammy și Brit, James Blake și-a propus și a reușit să devină unul dintre cei mai importanți artiști din peisajul muzical actual. Artistul englez în vârstă de 30 de ani a colaborat deja cu o serie însemnată de nume sonore ale industriei, precum Kendrick Lamar, Beyoncé, Jay Z, Mount Kimbie, Bon Iver, Chance the Rapper sau Frank Ocean.

Nerestricționat de un gen anume, James Blake reușește să aducă fiecărei piese compuse o serie de elemente clasice și o inconfundabilă emoție.