James Blake, slowthai - Funeral

"Funeral" este descrierea unui scenariu ipotetic, a unei situații limită în care ne confruntăm cu propria noastră mortalitate înainte de momentul decisiv. Dialogul interior, prezentat de James Blake, este vivid și dureros, dar arta este menită să vindece, iar prin această expunere artistul se îmbărbătează pe sine, dar și pe cei care au trecut, ca și el, prin aceste stări.

Piesa "Funeral" se regăsește pe albumul "Friends That Break Your Heart", ce include și single-urile "Say That You Will", "Famous Last Words" si "Life Is Not The Same", precum și colaborări cu SZA și Monica Martin. Discul a fost lansat oficial pe 8 octombrie și poate fi achiziționat de pe majoritatea platformelor de streaming.

Tracklist "Friends That Break Your Heart" - James Blake:

Famous Last Words Life Is Not The Same Coming Back (feat. SZA) Funeral Frozen (feat. JID & SwaVay) I'm So Blessed You're Mine Foot Forward Show Me (feat. Monica Martin) Say What You Will Lost Angel Nights Friends That Break Your Heart If I'm Insecure

Nerestricționat de un gen anume, James Blake reușește să aducă fiecărei piese compuse o serie de elemente clasice și o inconfundabilă emoție. Cu aproape 300 de milioane de stream-uri în mai puțin de un an, popularitatea lui James Blake în industria muzicală este în continuă ascensiune.