Craig David sărbătoreşte 22 de ani de carieră cu piesa "Who You Are", colaborare cu MNEK

Noul album al lui Craig David se numeşte "22" şi sărbătoreşte 22 de ani de la intrarea în lumea muzicală a acestui artist cu voce suavă. Primul single este "Who You Are" şi pune mare accent pe vocile artiştilor, care picură miere în formă de R&B original în urechile ascultătorilor. Auzim vocalize realizate fără mare travaliu şi pe fundal se aude un beat ritmat (un garage molatec), percuţie şi bas, iar în părţile mai soft auzim şi câteva viori.

Viitorul LP semnat Craig David va sosi pe 13 mai 2022 şi este primul din 2018 încoace. Atunci apărea "The Time Is Now", iar în 2019 am putut asculta single-urile "When You Know What Love Is" şi "Do You Miss Me Much". Britanicul îşi începea ascensiunea în muzică în august 2000, odată cu lansarea discului "Born to Do It". A inclus mega hitul "Walking Away", dar şi single-urile "Fill Me In", "7 Days" şi "Rendezvous". Acel LP a primit 6 discuri de platină în Marea Britanie şi a combinat genuri ca 2 step garage cu R&B, electro şi hip-hop.

Pe numele său complet Craig Ashley David, artistul în vârstă de 40 de ani intra în pop culture cu piesa "Re-Rewind" a lui Artful Dodger, pe care apărea în 1999 ca featuring. De-a lungul carierei David a lucrat cu Sting, Kano, Jay Sean, Big Narstie şi a înregistrat 20 de single-uri UK Top 40, vânzând peste 15 milioane de albume global. A fost nominalizat la 14 Brit Awards şi la 2 Premii Grammy.

În aprilie 2022 muzicianul îşi va relua turneul mult amânat "Hold That Though", care include concerte desfăşurate pe mari arene britanice.

Craig este atât muzician, cât şi compozitor şi un DJ de succes. Înainte de succesul carierei sale solo, britanicul era un DJ apreciat în cluburile din insulă. Artistul a găzduit şi propria petrecere-concert la proprietatea sa din Miami, aceasta fiind cunoscută drept TS5 şi având loc în fiecare duminică prin 2011-2012. Sesiunile TS5 au fost puse pe Soundcloud şi difuzate pe Kiss FM UK.