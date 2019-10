The Cure "are în mânecă" trei albume, două într-un stadiu mai avansat

Robert Smith de la The Cure a dezvăluit recent că formația are în pregătire trei albume. Unul dintre acestea ar urma să fie lansat până la finalul anului 2019.

La 11 ani de la apariția albumului "4:13 Dream", Robert Smith de la The Cure face o surpriză plăcută fanilor formației și anunță că trupa are în pregătire nu unul, ci trei albume.

Smith devzăluise deja că grupul va lansa muzică nouă și că următorul album va fi inspirat de recentele evenimente tragice din viața sa, respectiv pierderea mamei, a tatălui și a fratelui său. Acestor informații li se adaugă acum noi detalii, vocalistul povestind într-un interviu pentru Zocalo că pregătește de fapt trei materiale și că unul dintre ele va fi lansat în 2019.

"De fapt am pregătit trei albume, două dintre ele fiind într-un stadiu mai avansat. Primul va fi cel pe care îl vom lansa foarte curând. Cred că primul single, sau chiar întregul album, va fi lansat de Crăciunul acesta, sau ceva mai devreme. Este intitulat "Live From the Moon" și cu siguranță își va schimba numele", a declarat Smith.

Cum vor suna noile albume The Cure

Robert Smith a explicat apoi cum percepe el procesul de înregistrare și la ce sonorități se poate aștepta publicul.

"Cel de-al doilea album, pe care îl am deja aproape de finalizare, conține piese mai experimentale, cu un sound mai pronunțat și mai puternic, iar pentru a le înregistra va trebui să tragem live, cu experiența aceea de a construi un concept pe interpretarea de moment", a dezvăluit Smith.

Nu au lipsit nici detaliile legate de cel de-al treilea album. Potrivit vocalistului, acest LP va fi unul ce iese complet din tipare.

"Cel de-al treilea, care e nebunesc, e un disc de zgomot, ce cuprinde diferite aspecte și medii, toate bazate pe experiențe pe scenă sau în drumul meu, în situații în care zgomotul este prezent, dar ne-am acomodat cu el atât de bine, încât nici nu-l mai observăm."

The Cure va încheia în curând turneul de aniversare a 40 de ani de activitate muzicală. În vară, acest turneu a adus trupa pentru prima oară în România. The Cure a concertat în Piața Constituției pe 22 iulie, formația fiind acompaniată în deschidere de trupele Editors, God is An Astronaut, Coma și Days of Confusion.