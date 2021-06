Garbage a lansat albumul "No Gods No Masters", cu o schimbare de sunet aşteptată

Acesta este albumul cu numărul 7 pentru formaţie şi vine la 5 ani după LP-ul "Strange Little Birds". Avem 46 de minute de muzică nouă, care contestă patriarhia, cu versuri care fac aluzie la abuzuri contra femeilor, dar şi nedreptăţi sociale de pe tot globul. Varianta de bază a lui "No Gods No Masters" include 11 piese, iar versiunea Deluxe include un al doilea disc. Pe acesta se află un cover după David Bowie, piesa "Starman", dar şi single-ul formaţiei de acum câţiva ani, "No Horses".

Există şi un cover după legendara piesă "Because The Night" a lui Patti Smith şi Bruce Springsteen, cântată acum de Shirley Manson şi Screaming Females. Are un solo senzaţional spre final, foarte zgomotos, dar savuros. Ediţia Deluxe a sosit cu ocazia Record Store Day, sub formă de vinil roz, disponibilă în doar 2700 de unităţi.

Fanii Garbage vor aprecia albumul cel nou, dar vor fi puţin debusolaţi de schimbarea de sunet. Se pune mai puţin accent pe rock alternativ şi chitară, dar mai mult pe clape şi sunt multe piese care sună mai degrabă a trip-hop, a Massive Attack. Cât despre mesaj, Shirley Manson consideră acest release "o critică a ascensiunii lipsei de viziune capitaliste, a rasismului, sexismului şi misoginisimului pe glob". "No Horses" single-ul Garbage din 2017 a fost un preview pentru noul sound, o piesă ameninţătoare cu privire la efectele omului asupra climei şi cu un crescendo înspăimântător.

În 2019 solista descria noul album drept "cinematic", iar toboşarul Butch Vig cita ca influenţe Roxy Music şi The Talking Heads. Vig luase în calcul o direcţie ceva mai orchestrală, dar ulterior s-a dus într-o direcţie mai degrabă electronică şi întunecată. Albumul a fost mixat prin sesiuni remote în pandemie, în iulie 2020.

"No Gods No Masters" Tracklist:

01. The Men Who Rule the World

02. The Creeps

03. Uncomfortably Me

04. Wolves

05. Waiting for God

06. Godhead

07. Anonymous XXX

08. A Woman Destroyed

09. Flipping the Bird

10. No Gods No Masters

11. This City Will Kill You

Deluxe Disc:

12. No Horses

13. Starman

14. Girls Talk (feat. Brody Dalle)

15. Because the Night (feat. Screaming Females)

16. On Fire

17. The Chemicals (feat. Brian Aubert)

18. Destroying Angels (feat. John Doe & Exene Cervenka)

19. Time Will Destroy Everything

Garbage a cântat în România pe 29 iunie 2019, cu o reprezentaţie încărcată de energie, deschisă de trupa Camioane în Mulţime.