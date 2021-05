Anul trecut, Shirley Manson declara într-un interviu că trupa lucrează la un album ce va fi probabil lansat în 2021. Iată că Garbage s-a ținut de cuvânt și vara aceasta fanii vor auzi muzică nouă din partea trupei americane.

"No Gods No Masters" este cel de-al șaptea disc din cariera formației, lansat la cinci ani de la anteriorul "Strange Little Birds". Materialul fost produs împreună cu Billy Bush, vechiul colaborator al trupei. Garbage a schițat inițial "scheletul" albumului în timpul unei sesiuni de două săptămâni din Palm Springs, în vara anului 2018. Ulterior, membrii trupei s-au reunit în Los Angeles pentru a înregistra cele 11 melodii care alcătuiesc tracklistul albumului.

"Este al șaptea album al nostru, a cărui numerologie semnificativă a afectat ADN-ul conținutului său: cele șapte virtuți, cele șapte dureri și cele șapte păcate capitale. A fost modul nostru de a înțelege cât de al naibii de tulbure este lumea și haosul uimitor în care ne găsim. Este albumul pe care am simțit că trebuie să îl facem în acest moment", a declarat Garbage.

"No Gods No Masters" abordează teme variate, de la capitalism și dorințe, la pierderi și durere. De exemplu, single-ul "The Men Who Rule the World", este o critică adusă creșterii capitalismului, rasismului, sexismului și a misoginiei, toate vizibile în întreaga lume.

O versiune deluxe a discului include, de asemenea, coveruri ale pieselor "Starman" (David Bowie) și "Why the Night" (Bruce Springsteen feat. Screaming Eagles), precum și mai multe piese rare Garbage.

No Gods No Masters Tracklist: