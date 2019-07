Garbage la Arenele Romane: Shirley Manson, simbol al femeii puternice a găsit ecouri în România

Pe 29 iunie 2019 trupa Garbage a concertat la Arenele Romane, la 7 ani de la showul din cadrul B'Estfest. În deschidere a cântat formaţia Camioane în mulţime, iar seara a fost una despre femei puternice şi generaţia MTV care retrăia schimbările de culori de păr ale lui Shirley Manson, dar şi marile sale iubiri pierdute.

La 2 zile după ce am ascultat Disturbed la Arenele Romane şi am învăţat lecţii importante pe o vreme toridă a venit şi concertul Garbage. De această dată cu o temperatură mai tolerabilă şi cu un public mai puţin înghesuit. Aş estima că au fost în jur de 2000-3000 de oameni la Arene şi chiar te puteai mişca prin public şi nu stăteai prea mult la cozi la bere, popcorn sau suc.

În deschidere i-am ascultat pe cei de la Camioane în mulţime, care au făcut senzaţie cu piesa "Plastic", genul acela de melodie pe care ai uitat că peisajul muzical autohton o producea cu ani buni în urmă. Grupul acesta de electro-alternative rock are 19 ani vechime şi o are pe carismatica Carmen Dincă la voce, dar şi pe Emanuel Gheorghe la chitară, clape şi producţie.

Formaţia a avut o viaţă scurtă, încetându-şi activitatea în 2005, după doar 5 ani de existenţă. Se reunea în 2015, cu un remake la "Plastic" dar şi piese noi, ca "Fraiera Ta" şi "Manifest". Elena Dincă a fost plină de energie la Arenele Romane şi vizibil emoţionată, nevenindu-i să creadă că deschide un concert Garbage, aşa cum chiar ea a declarat între piese. Din păcate publicul nu era pe aceeaşi lungime de undă şi nu părea gata să trăiască melodiile formaţiei. Câţiva nostalgici au fredonat totuşi "Plastic".

Mi-au plăcut părţile electronice din melodii, dar solista a ratat câteva note.

Şi apoi a venit şi marele moment. Shirley Manson and co au intrat pe scenă la fix, cu piesa "Control" şi mişcări de felină care face jujitsu brazilian. Piesa a avut un sound foarte american de reclamă la whiskey, cizme de cowboy, iar ecourile vocii lui Shirley au răsunat peste Arene, ridicând toate păsările din copaci. Artista nu îşi arată deloc cei 52 de ani şi a etalat o frizură modernă, cu jumătate de cap ras şi un roşu foarte viu pentru pletele păstrate.

Un fel de Skrillex meets Natalie Dormer, cuplate cu o rochie neagră cu o mare floare în mijloc, un pic mai elegantă decât te-ai aştepta de la o figură aşa rebelă. Am trecut la senzualitate pură apoi cu piesa "#1 Crush", auzită în celebrul film "Romeo and Juliet" din 1996, cu Leonardo di Caprio şi Claire Danes. Jumătate şerpoaică, jumătate dominatrix, Shirley se unduia pe scenă în vreme ce ne hipnotiza cu mişcările şi vocea sa.

Publicul era majoritar feminin şi aveam toate paleta posibilă a feminităţii la arene: doamne cu 4 copii după ele, domnişoare pline de energie şi femei de carieră, independente şi mature. Am început să intrăm în hiturile clasice odată cu "Stupid Girl", iar publicul a început să danseze în ritm cu beat-urile electronice.

O obiecţie ar fi sonorizarea la acest concert şi am avut senzaţia la 60% din piese că basul e dat prea tare, iar chitara îi acoperă vocea lui Shirley. După câteva piese, iconul scoţian a vorbit cu publicul şi s-a declarat şocată de cât de frumoasă e România. A vorbit despre lanuri uriaşe cu floarea soarelui şi câmpii pe care vedea cai sălbatici, ca introducere pentru piesa "No Horses", un imn al ecologismului şi awareness-ului legat de poluare. Versurile legate de un viitor post apocaliptic te vor bântui de îndată ce le auzi.

Am avut şi un moment special, o surpriză, piesa "Wicked Ways" devenind brusc un cover după "Personal Jesus", dar în varianta dură de la Marilyn Manson, nu cea Depeche Mode. Toată arena se mişca în ritm cu chitarele în acel moment. Ne-am întors pe final de ani '90 cu piesa "Special" şi ne-am amintit de videoclipul SF în care Shirley Manson era pilot de dronă în viitor pe canalele MTV.

Dialogul dintre muziciană şi public a continuat şi am fost întrebaţi dacă am sărbătorit Pride Month. Shirley a cerut şi un elastic de la public pentru a îşi prinde părul şi i-a îndemnat pe toţi să fie sinceri cu ei înşişi şi să iubească pe cine vor, fără să le pese de ce spunea lumea. Totul a fost completat cu un joc de lumini în culorile curcubeului şi piesa "Empty", single extras de pe cel mai recent album Garbage, "Strange Little Birds".

Pe măsură ce setul de melodii a continuat, vocalista Garbage a devenit tot mai emoţionată, având chiar câteva lacrimi în ochi şi nevenindu-i să creadă că trupa sa e atât de populară în România. A impresionat-o faptul că lumea îi ştie versurile la atât de mulţi kilometri de Los Angeles-ul în care se află. De asemenea muziciana a fost uimită de arhitectură de la Arenele Romane şi de istoria bogată şi influenţele acestei construcţii.

A transmis un mesaj de unitate înainte de "Bleed Like Me" şi a ridicat toată arena în picioare cu "I Think I'm Paranoid", iar chitaristul a făcut o treabă excelentă, în vreme ce mixajul puternic ca un zid de sunet s-a auzit binişor, dar fără acel impact uriaş al piesei de studio, care te loveşte cu o energie specială. Solista a preferat să se joace cu versurile şi să personalizeze puţin sound-ul. Am văzut cupluri ţopăind şi încercând să facă pogo jucăuş împreună la această melodie.

Am ascultat şi "Cherry Lips" cu interludiul "Go Baby Go!", iar hiturile uriaşe "Push It" şi "Only Happy When It Rains" au fost alipite fără pauză. E genul de situaţie când acest imn al unui "Debbie Downer" şi "dansul ploii" chiar aduc ploaia, dar nu a fost cazul în acea zi de iunie târziu. Poate cea mai bine cântată piesa a serii a fost "Even Though Our Live Is Doomed", o melodie ciudată pentru Garbage, atipică.

Este un single de pe albumul din 2016, pe care mulţi îl compară cu un David Bowie combinat cu trip hop. Se bazează mai mult pe un sound electronic şi e unul dintre acele imnuri ale despărţirii şi fatalităţii care ar fi făcut furori la început de ani 2000, alături de hiturile Placebo. Butch, Steve, Shirley şi Duke ne aduc într-un imn întunecat, într-o aură neagră de tristeţe şi regret. Toţi s-au sincronizat perfect pe acesta piesă, iar mixajul de la final a fost perfect.

Toată piesa e un crescendo spre explozie şi are un optimism ascuns, pe care îl găseşti abia la a suta ascultare.

Am avut şi un bis, cu piesa "When I Grow Up", deşi eu şi o bună parte din public speram să auzim şi capodopera "The World Is Not Enough" sau "Androgyny".

Ce am înţeles din concertul Garbage la Bucureşti? Ca Shirley and co nu se aşteptau la aşa o primire, că ne-au subestimat şi apoi îndrăgit. Am înţeles şi că solista scoţiană nu îmbătrâneşte deloc. Devine mai bună odată cu vârsta, ca whiskey-ul scoţian şi e acum ca la 30 de ani, deşi din păcate vocea i-a fosta acoperită des de bas şi chitară. Faptul că un icon al muzicii alternative s-a emoţionat la noi nu e puţin lucru. Mesajul cu Pride, acceptare şi feminism a fost bine primit de public, care a simţit şi fredonat toate piesele clasice şi a fost la unison cu trăirile artiştilor.

Iată setlistul concertului Garbage: