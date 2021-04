"Multe mulțumiri și felicitări artistului chilean și directorului de film Javi Mi Amor pentru vizualul incredibil pe care l-a realizat pentru noua noastră piesă, "The Men Who Rule The World". Vă invităm să urmăriți videoclipul", a transmis trupa Garbage.

"The Men Who Rule The World" este primul extras de pe albumul "No Gods No Masters", așteptat pe piață pe 11 iunie. Materialul este inspirat de perioada pe care o traversăm, fiind, în opinia formației, discul pe care s-au simțit responsabili să-l lanseze acum.

"Acesta este cel de-al șaptelea album, o numerologie cu semnificația care a afectat ADN-ul conținutului său: cele șapte virtuți, cele șapte regrete și cele șapte păcate. A fost felul nostru de a găsi un sens pentru cât de nebună e lumea acum și haosul de neconceput în care ne aflăm. A fost albumul pe care am simțit că trebuie să-l facem acum. "

Tracklist "No Gods No Masters" - Garbage:

CD 1

1. The Men Who Rule the World

2. The Creeps

3. Uncomfortably Me

4. Wolves

5. Anonymous XXX

6. Waiting for God

7. Godhead

8. A Woman Destroyed

9. Flipping the Bird

10. No Gods No Masters

11. This City Will Kill You

CD 2

1. No Horses

2. Starman

3. Girls Talk featuring Brody Dalle

4. Because the Night featuring Screaming Females

5. On Fire

6. The Chemicals featuring Brian Aubert

7. Destroying Angels featuring John Doe & Exene Cervenka

8. Time Will Destroy Everything