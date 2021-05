Moby, unul dintre pionierii muzicii electronice a colaborat cu nume mari pentru realizarea lui "Reprise". Pe LP putem auzi contribuţii ale lui Alice Skye, Apollo Jane, Darlingside, Gregory Porter, Kris Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn, Skylar Grey, Jim James şi Vikingur Olafsson. Odată cu lansarea albumului, Moby ne-a oferit şi un documentar, "Moby Doc", care vine în cinematografele din New York şi Los Angeles în prima fază, dar şi pe platformele de streaming Amazon Prime şi Apple TV+.

Documentarul este regizat de către Rob Bralver şi este narat chiar de către Moby. Prezintă viaţa artistului de la primele sale trupe punk şi până la ascensiunea în topurile muzicale. Vorbeşte despre problemele cu adicţia, despre rave-uri, dar şi despre linişte, meditaţie şi viaţa vegană de după. În documentar apar şi interviuri cu David Lynch şi David Bowie, dar şi momente din culisele concertelor lui Moby.

Pentru a promova "Reprise", Moby a interpretat piesa "Natural Blues" la The Late Late Show With James Corden, alături de The Pacific Northwest Ballet Orchestra şi Apollo Jane. Albumul nou este mai mult decât o compilaţie, este rezultatul unui travaliu de câţiva ani şi include piese clasice, precum "Porcelain", care primeşte acum aportul lui Jim James de la My Morning Jacket. Discul include 14 piese şi iată ce a declarat Moby despre el:

Îmi pare rău dacă acest lucru pare evident, dar pentru mine scopul principal al muzicii este de a comunica emoţie. De a partaja un aspect al condiţiei umane, cu oricine se întâmplă să asculte. Tânjesc după simplitatea şi vulnerabilitatea pe care o poţi obţine cu muzica acustică sau clasică.

Jumătate dintre cele 14 track-uri provin de pe legendarul album "Play" din 1999 şi găsim şi melodii de pe hitul mainstream "18" din 2002. Mai apar şi remake-uri pentru creaţii de pe "Hotel" din 2005 sau "Innocents" din 2013. Chiar şi albumul de debut "Moby" din 1992 găseşte o resurecţie aici, alături de compoziţii de pe "Everything Is Wrong" din 1995.

Câştigător de premii Grammy şi cu vânzări de peste 20 milioane de albume la nivel global, Moby a ajuns la 55 de ani şi simte nevoia să reflecteze asupra carierei şi vieţii sale. Artistul a avut ceva probleme de imagine în ultimii ani, după ce în autobiografia din 2019, "Then It Fell Apart" susţinea că a avut o relaţie Natalie Portman, care a negat totul afirmând că a fost doar o prietenie şi că artistul era "ciudat".