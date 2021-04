O carte biografică despre Avicii va fi lansată în această toamnă

Cartea a fost autorizată de familia regretatului DJ, iar veniturile provenite din vânzări vor fi donate fundației Tim Bergling, ce are ca scop prevenirea sinuciderii și înlăturarea stigmatul legat de problemele mintale. Mai multe detalii în articol.

Pe 20 aprilie se vor împlini trei ani de la moartea lui Tim Bergling, artistul cunoscut sub numele de Avicii. O viitoare carte va vorbi despre viața scurtă, dar marcantă a lui Bergling, care s-a încheiat în mod tragic la vârsta de 28 de ani.

Intitulată "Tim: The Official Biography of Avicii", cartea va fi lansată pe 16 noiembrie și va spune povestea vieții lui Bergling prin intermediul unor interviuri cu familia, prietenii și colaboratorii săi. "Cartea pictează o imagine onestă a lui Tim și a căutării sale în viață, fără să se ferească de problemele cu care s-a luptat", este menționat într-un comunicat de presă al proiectului.

Cartea biografică a fost scrisă de premiatul jurnalist și producător suedez Måns Mosesson. Pentru acest proiect, Mosesson a călătorit în diferite locuri (Miami, Ibiza, Los Angeles), urmând, astfel, drumul lui Avicii spre succesul ce l-a transformat în liderul mișcării globale EDM la începutul anilor 2010.

Cariera lui Avicii a început în 2007, după ce a colaborat cu mulți producători și DJ cunoscuți, precum John Dahlback și David Guetta. Avicii a cunoscut pentru prima dată succesul internațional la doar 22 de ani, când single-ul "Levels" (2011) s-a aflat pe primele poziții în topuri din peste 50 de țări. Au urmat hiturile "Wake Me Up!", "Hey Brother" și "Addicted to You". Artistul a concertat la noi în țară în 2015, în cadrul Untold Festival.