Trupa Queen a lansat primul său joc video pentru mobil, Queen: Rock Tour

Trupa Queen s-a adaptat la trendurile moderne, organizând concerte prin live stream şi avem piese incluse în jocuri precum Guitar Hero sau Rock Band. Cumva totuşi nu a avut niciodată propria aplicaţie de mobil sau propriul său joc. Ei bine acestea tocmai a debutat pe 28 februarie 2021 şi se numeşte Queen: Rock Tour. Avem detalii despre el în articol.

După ce am aflat că am putea vedea un album nou Queen cu Adam Lambert la voce la un moment dat, acum putem savura experienţa Queen şi sub formă de joc video. Practic grupul britanic vrea să ne ofere o alternativă la concerte şi turnee în această perioadă dificilă a pandemiei. Prin intermediul aplicaţiei poţi avea parte de experienţa live Queen, fără a te îngrijora de măşti şi distanţare socială. Jocul este unul de tip "rhythm game", iar Queen: Rock Tour este disponibil gratuit pe iOS şi Android.

Sosirea sa în 2021 nu este o coincidenţă, pentru că în acest an se împlinesc 50 de ani de la recrutarea lui John Deacon şi formarea lineup-ului de aur condus de Freddie Mercury. Erau multe proiecte în plan pentru aniversare, inclusiv un super turneu european, cu 29 de opriri pe marile stadioane din Europa. El a fost amânat până în 2022.

Revenind la jocul pentru smartphone, el le permite jucătorilor să trăiască experienta live Queen pe telefoanele lor şi să urce pe scenă pentru a cânta alături de trupă. Puteţi cânta la chitară alături de Brian May, contribui la solo-uri de tobe furtunoase şi toate doar apăsând pe ecran pentru a ţine ritmul. 20 de piese celebre Queen au fost incluse, printre care şi "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "Radio Ga Ga", "I Want To Break Free", "We Are The Champions".

Veţi putea şi să concertaţi în 10 arene istorice de pe glob (Germania, SUA, UK). 40 de costume oficiale legendare purtate de Freddie and co sunt disponibile, dar şi elemente trivia legate de istoria trupei. Toate acestea se pot obţine atingând scoruri ridicate în joc. Membrii formaţiei sunt reprezentaţi sub formă de personaje animate rotunjite şi caricaturizate, amintind de avatarurile de pe consola Nintendo Wii. Gameplayul seamănă mult cu cel al lui Guitar Hero pe mobil, acesta fiind un joculeţ de reflexe şi atenţie distributivă.

Tile-urile colorate care se mişcă rapid în faţa voastră trebuie atinse în ritm cu muzica.

Iată şi linkurile de download: