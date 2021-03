Eurovision 2021 îşi dezvăluie artiştii care vor cânta la marea finală: Lordi + alţi 5 câştigători

Eurovision 2021 se va ţine în condiţii speciale în luna mai, într-o gală atipică, dar nu va lipsi un mare concert în ziua finalei. Formaţia finlandeză Lordi a fost confirmată pentru acel show, alături de alte 5 nume care au câştigat concursul în trecut. Avem detalii despre artişti în articol.

Metaliştii finlandezi de la Lordi, câştigătorii-surpriză din 2006 ai galei Eurovision vor reveni pe scena din Rotterdam pentru o reprezentaţie în mai 2021. Formaţia se alătură altor 5 grupuri sau artişti care au câştigat prestigiosul concurs muzical în trecut. Lordi va cânta piesa "Hard Rock Hallelujah" în segmentul Rock the Roof, iar lor li se alătură următorii muzicieni cu aceste piese:

Lenny Kuhr ("De Troubabour", 1969)

Tech-In cu Getty Kaspers ("Ding-a-dong", 1975)

Sandra Kim ("J'aime La Vie", 1986)

Helena Paparizou ("My Number One", 2005)

Mans Zelmerlow ("Heroes", 2015)

Vă reamintim că Eurovision nu s-a ţinut deloc în anul 2020 din cauza pandemiei, dar revine în 2021, în condiţii speciale. Numele "Rock the Roof" a fost ales pentru reprezentaţia din ziua finalei pentru că acel concert va fi filmat la mare înălţime şi cu momente artistice la cel mai înalt nivel. Eurovision ajunge la ediţia 65, iar organizatorii au dorit o călătorie prin timp. Marea finală are loc pe 22 mai.

România va fi reprezentată la Eurovision 2021 de către Roxen, artistă aleasă şi pentru ediţia de anul trecut. Piesa cu care participă în acest an se numeşte "Amnesia", iar videoclipul oficial a fost regizat de Bogdan Păun. Track-ul are ca teme oamenii, iubirea şi voinţa, dând voce celor care nu au mai fost auziţi până acum. La Eurovision 2021 participă 41 de ţări, toate cele care fuseseră confirmate petnru 2020. Noul slogan al ediţiei este "Open Up".

Republica Moldova este reprezentată de Natalia Gordienko cu piesa "Sugar", iar Hooverphonic va fi prezentă ca reprezentant al Belgiei cu piesa "The Wrong Place".

Semifinalele Eurovision 2021 au loc pe Ahoy Arenă pe 18 şi 20 mai, iar Marea Finală este programată pentru 22 mai. Roxen a înregistrat recent un "live on tape", care va fi jurizat în cazul în care pandemia nu va permite susţinerea unui concert la Rotterdam.