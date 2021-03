Hooverphonic reprezintă Belgia la Eurovision 2021 cu piesa "The Wrong Place"

Suntem în plină perioadă de fervoare a competiţiei Eurovision, iar ţările participante şi-au anunţat pe rând artiştii şi piesele selecţionate pentru participarea la ediţia din acest an. Belgia a ales celebra trupă Hooverphonic, care se va prezenta la competiţie cu piesa "The Wrong Place". Îi puteţi viziona clipul şi să o ascultaţi în articol.

Single-ul "The Wrong Place" este o compoziţie creată de Alex Callier şi Charlotte ForetCallier. O parte din piesă a pornit ca glumă între cei doi artişti, care l-au auzit pe Johnny Cash la radio şi şi-au dat provocarea de a îl încorpora pe geniul american în versurile noii melodii. Astfel s-au născut versurile "Don't you ever dare to wear my Johnny Cash T-shirt", secţiune de bază a acestei compoziţii. Melodia e construită în jurul acestei fraze.

Iată ce a declarat trupa despre single-ul propus pentru Eurovision 2021:

Nu am scris piesa având în vedere Concursul Eurovision. Deloc. Dar a continuat să apară ca un posibil candidat. A fost ceva în cântecul acesta care a făcut impresie. Ca de obicei, acesta este un sound Hooverphonic care ar putea fi coloana sonoră a unui film inexistent. Versurile sunt inspirate de Lee Hazlewood (care a scris "These Boots Are Made for Walkin'" pentru Nancy Sinatra și nenumărate alte hit-uri devenite clasice). Rezultatul are un iz de sarcasm, ceva umor sardonic și o atitudinea bine definită.

Videoclipul este regizat de către Jan Boon, care a pornit de la conceptul "Tarantino îl întâlneşte pe Tim Burton", sau un basm devenit realitate. Avem o protagonistă la locul nepotrivit în momentul nepotrivit. Ea se trezeşte alături de bărbatul fatal şi regretă alegerea făcută. Urmează secvenţe de dans în faţa oglinzii şi plimbări lungi printr-o casă părăsită cu pistoale în ambele mâini. Totul se petrece la lumina lumânărilor şi se încheie de-a dreptul sumbru pentru bărbatul de la început de clip.

Hooverphonic are în spate o carieră de 25 de ani, perfecţionându-şi un sunet unic, uşor de recunoscut. Alex Callier (compozitor/producător) şi Raymond Geerts (chitarist) au fost miezul trupei, iar din toamna anului 2020 colaborează cu solista Geike Arnaert.

Concursul Eurovision 2021 are loc în luna mai a acestui an la Rotterdam. Prima semifinală se ţine marţi, pe 18 mai, iar a doua are loc pe 20 mai. Finala este pe 22 mai. România va fi reprezentată la concurs de Roxen cu piesa "Amnesia".