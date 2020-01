Lordi aduce un tribut lui Paul Stanley de la Kiss lansând o piesă compusă de acesta, "Like a Bee to the Honey". Melodia primeşte un lyric video care spune o poveste noir misterioasă, ilustrată sub formă de benzi desenate. Urmăreşte clipul în articol.

"Like a Bee to the Honey" este un single extras de pe albumul "Killection", care va fi lansat de Lordi pe 31 ianuarie 2020. Acesta este al zecelea album al formaţiei nordice care a câştigat concursul european Eurovision cu mai bine de un deceniu în urmă. Piesa a fost compusă de către Paul Stanley de la Kiss şi Jean Beauvoir, dar a fost păstrată undeva în arhivele artiştilor. Cumva a ajuns la shock rockerii finlandezi, care i-au păstrat spiritul romantic şi întunecat. Beauvoir este cunoscut pentru colaborări cu The Ramones, Bruce Springsteen şi Kiss. A păstrat piesa într-un sertar încă de la finalul anilor '80. Pe noul single Lordi are o apariţie specială: legenda de la Hanoi Rocks Michael Monroe. Artistul contribuie cu porţiunea de saxofon, primul solo cu acest instrument din istoria trupei. Pentru noul LP au colaborat Mr. Lordi, liderul trupei, cu chitaristul Amen, dar şi Jean Beauvoir. Un alt track rezultat din această colaborare este "Scream Demon", pe care îl regăsim pe "Killection". Despre readucerea la viaţă a unui demo Kiss, Mr Lordi a declarat următoarele: Este o uriaşă onoare pentru o trupă care nu ar fi existat fără Kiss. Simplul fapt că am avut onoarea să ascult o piesă din anii 1980 pe care nu a mai auzit-o nici un fan... şi apoi să fiu artistul care aduce această piesă în actualitate... este uimitor. Lordi lua naştere în 1992, urmând să devină una dintre cele mai de succes trupe finlandeze. Primul mare hit a venit de abia în 2002, "Would You Love a Monsterman?". Imaginea sa spectaculoasă, cu costume monstruoase ample a fascinat milioane de fani. Grupul a devenit atât de popular încât a realizat şi propriul film horror de lung metraj, "Dark Floors", apărut în 2008. În 2006 trupa câştiga marele premiu Eurovision cu piesa "Hard Rock Hallelujah".