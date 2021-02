Eurovision 2021: Reprezentanta Bulgariei dorește ca România să o ajute la selectarea piesei

Bulgaria îi invită pe telespectatorii și fanii muzicii Eurovision din România și din întreaga lume să participe la procesul de selecție a piesei pentru ediția din 2021. Reprezentanta Bulgariei, Victoria, pune la dispoziția publicului cele șase potențiale melodii, așteptând feedback-ul celor de acasă pentru alegerea melodiei potrivite.

Victoria, una dintre favorite la câștigarea ediției anulate a Eurovision 2020, a hotărât să implice în procesul de selecție a piesei pentru 2021 și publicul extern Bulgariei. Artista de "dark pop", cu un timbru similar lui Billie Eilish, a revenit cu 6 piese noi și își dorește să afle preferințele publicului generalist înainte de a alege melodia pentru Eurovision 2021.

Victoria a lansat platforma online Bulgaria2021.com, care permite fanilor Eurovision din întreaga lume să ofere un feedback cu privire la potențialele melodii pentru Rotterdam. Alegerea finală rămâne în mâna artistei și a echipei ei, însă toate comentariile primite până la 28 februarie vor fi luate în considerare la luarea deciziei.

Cele șase piese ale Victoriei propuse pentru Eurovision 2021 sunt "Imaginary Friend", "Growing up is getting old", "Dive into unknown", "Phantom Pain", "The Funeral Song" și "Ugly Cry". Melodiile vor face parte din primul ei EP, "A little dramatic", care va fi lansat pe toate platformele de streaming pe 26 februarie. Decizia finală a echipei bulgare va fi revizuită la începutul lunii martie.

Ascultă cele 6 piese propuse de Bulgaria pentru Eurovision 2021

VICTORIA ar fi putut reprezenta Bulgaria la Eurovision 2020 cu piesa "Tears Getting Sober", o melodie despre depășirea fricilor și durerii. Piesa a fost printre favoritele caselor de pariuri pentru a câștiga ediția anulată de anul trecut, tot printre favorite numărându-se și piesa "Alcohol You", interpretată de reprezentanta noastră, Roxen.

România se află încă în plin proces de selecție a piesei pentru Eurovision 2021. Potrivit Lianei Stanciu, Roxen va afla ce melodie va interpreta în concurs până la sfârșitul lunii februarie. Membrii juriului vor avea de ales din 6 piese încă nefinalizate, propunerile nefiind definitivate. Melodia va fi, cu certitudine, în limba engleză.

Concursul Eurovision 2021 va avea loc pe 18, 20 și 22 mai. România va participa în prima semifinală, de pe 18 mai. VICTORIA din Bulgaria va participa în a doua semifinală, pe 20 mai.