Cine a urmărit fenomenul Eurovision 2020 în ultima săptămână a remarcat faptul că tot mai multe ţări din Europa îşi publică pe pagini dedicate de YouTube piesele alese pentru a le reprezenta la competiţia muzicală. Roxen, reprezentanta României a publicat pe 10 martie clipul oficial şi noua versiune a piesei "Alcohol You". O puteţi asculta şi viziona clipul în articol.

Pe 1 martie publicul şi juriul autohton au ales piesa pe care Roxen o va cânta în luna mai la Rotterdam. E vorba despre "Alcohol You", care a primit îmbunătăţiri acum, iar noua versiune poate fi ascultată în acest articol. Versiunea cea nouă are o încărcătură emoţională mai puternică, pune accent pe vocea lui Roxen, pe pian şi elemente electronice care se insinuează în fundal şi contribuie la ritm. Clipul oficial o prezintă pe artistă în mijlocul unei proiecţii holografice cu chipul său peste care se unduiesc versurile acestei creaţii muzicale.

Combinaţia de bas şi percuţie plus viori creşte dramatismul piesei, iar Roxen înalţă vocea mai mult decât în variantele trecute ale piesei. "Alcohol You" pare să fie o melodie despre momentul acela când o relaţie s-a terminat, dar ea sau el se caută unul pe altul doar după câteva pahare în plus. Are şi un mesaj secundar: căutarea liniştii interioare şi conectarea cu tine însuţi.

Piesa "Alcohol You" a fost compusă și produsă de Viky Red, un producător tânăr și foarte talentat, care a mai lucrat cu Mark Stam, AMI și Alina Eremia. El este responsabil pentru producția piesei "Ce-ți cântă dragostea". Versurile melodiei au fost scrise de Ionuț Armas și Breyan Isaac. Acesta din urmă este cântăreț, compozitor, producător și pianist american. A avut colaborări cu David Guetta, Flo Rida, Pitbull, Wiz Khalifa, Nicki Minaj, Charlie Puth, G-Eazy, Waka Flocka Flame, Lecrae. Muzicianul are în palmares un premiu Grammy pentru cel mai bun album reggae, pentru contribuția sa la piesa “Stony Hill”, a lui Damian Marley.

Melodia României va intra în concurs la Eurovision 2020 pe 12 mai, în prima semifinală de la Rotterdam. Va concura cu piesele propuse de Australia, Belarus, Irlanda, Lituania, Macedonia de Nord, Rusia, Slovenia, Suedia, Azerbaidjan, Belgia, Croaţia, Cipru, Israel, Malta, Norvegia și Ucraina.