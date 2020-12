Andrada Precup aduce emoția în finala X Factor 2020, alături de Ștefan Bănică

Andrada Precup, concurenta de 16 ani din echipa lui Ștefan Bănică, a pregătit pentru finala X Factor 2020 un moment emoționant alături de mentorul său. Tânăra ne îndeamnă să votăm cu sufletul.

Andrada Precup este "lecția de viață" pe care Ștefan Bănică a primit-o la X Factor 2020. Deși este nevăzătoare, tânăra de 16 ani a debordat de optimism pe parcursul întregului concurs, autodepășindu-se constant. Mentorul ei este mândru de evoluția Andradei, apreciindu-i vocea și abilitatea de a transmite emoție de fiecare dată când urcă pe scenă.

Ștefan Bănică: "Andrada, pentru mine, reprezintă evoluție, reprezintă voce, strălucire, emoție, și nu în ultimul rând, o lecție de viață"

"Eu îmi doresc ca X Factor-ul 2020 să fie câștigat de tine, Andrada, și o să spun și de ce. Andrada, pentru mine, reprezintă evoluție, reprezintă voce, strălucire, emoție, și nu în ultimul rând, o lecție de viață. Nu mă ascund să-ți spun lucrul ăsta. E o lecție pentru mine, personal, aici, dar și în afara concursului, dar asta nu are legătură cu muzica. Așa că, dacă vreți să o votați pe Andrada pentru tot ce a făcut ea în acest concurs, votați-o la 1313", a spus Ștefan Bănică înaintea Marei Finale X Factor 2020.

Andrada le-a adresat și ea câteva cuvinte susținătorilor ei, pe care îi îndeamnă să o voteze cu sufletul, făcând abstracție de problema ei de vedere.

"Îmi doresc să câștig și dacă aveți încredere în mine și nu vă gândiți la problema pe care o am, atunci votați cu sufletul."

VIDEO: Ștefan Bănică ne spune de ce să o votăm pe Andrada Precup în finala X Factor 2020

Pentru finala X Factor 2020, Andrada a pregătit un moment inedit alături de Ștefan Bănică. Cei doi vor interpreta un mash-up de piese, în care va fi inclus și un fragment din piesa The Beatles, "Let it be". Îi puteți urmări la repetiții în clipul de mai jos.

VIDEO: Ștefan Bănică și Andrada Precup pregătesc momentul pentru finala X Factor 2020

Andrada Precup va concura pentru marele trofeu alături de ceilalți finaliști, Adrian Petrache, Super 4 și Sonia Mosca. Finala X Factor 2020 va fi difuzată de Antena 1 pe 18 decembrie, de la ora 20:00.