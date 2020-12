X Factor 2020 a ajuns la final; află cum a decurs ultima seară a competiției

Cel de-al nouălea sezon al show-ului X Factor s-a încheiat cu o finală remarcabilă. Te invităm să citești rezumatul emisiunii și să urmărești momentele muzicale ale celor patru finaliști.

Finala X Factor 2020 a avut loc pe 18 decembrie și a fost o seară complexă. Cei patru mentori, Ștefan, Loredana, Delia și Florin au creat momente de excepție alături de finaliștii lor: Andrada Precup, Adrian Petrache, Sonia Mosca și Super 4. Concurenții au urcat pe scenă de trei ori: împreună cu un invitat special, alături de mentorul lor și solo. Publicul și-a putut alege preferatul printr-un sms, iar în urma voturilor, marele câștigător X Factor 2020 este Andrada Precup.

Cum s-au descurcat cei patru concurenți în marea finală X Factor 2020?

Interpretările concurenților cu invitați surpriză

Primele momente ale finaliștilor au fost cele alături de invitații speciali. Italienii de la Super 4 au deschis seara și au creat o interpretare memorabilă alături de Raluka. Gregorio Rega, Francesco Boccia, Salvatore Lampitelli Sabba și Aurelio Fierro Jr. au cântat alături de Raluka piesa "Next to you".

"I-am cunoscut la prima repetiție și mi-au părut puțin, puțin timizi, dar în momentul în care au început să cânte s-a dezlănțuit totul", a comentat Raluka.

A urmat Andrada Precup, care a interpretat piesa "România" alături de compozitorul melodiei, Adrian Daminescu. Cei doi au fost acompaniați la nai de Damian Drăghici, iar momentul a fost unul foarte emoționant.

"Andrada a fost o surpriză încă din audiții când am spus că atunci când un concurent vine cu o poveste solidă și plusează cu o voce senzațională, atunci pachetul e complet. Asta seară cred că Ștefan a știut să o pună într-un context potrivit, lângă Adrian Daminescu și Damian Drăghici, care au făcut un moment pur românesc, care, cu siguranță, a trecut de toate monitoarele, toate televizoarele și a intrat în casele oamenilor și i-a făcut pe cei de acasă să suspine și să aplaude la finalul momentului", a spus Florin Ristei.

Vocea puternică a Soniei Mosca a fost acompaniată de o altă voce grandioasă, cea a Monicăi Anghel. Cele două artiste au interpretat piesa "The Prayer" și au impresionat audiența.

"A fost sublim și vreau să-i mulțumesc Monicăi pentru că, în momentul în care am aflat că trebuie să cânte cu cineva, m-am speriat. M-am speriat și am zis: <<Nu, cu cine? Cu cine să cânte Sonia? Monica, îți mulțumesc din suflet! A fost minunat!", a declarat Delia.

Adrian Petrache a fost urmărit de ghinion și în seara finalei. Concurentul ar fi trebuit să cânte alături de unchiul său, Florin Salam. Acesta a venit la repetiții și a pregătit un moment împreună cu Adrian, însă în seara finalei, nu a apărut din cauza unor probleme personale. Florin Ristei s-a oferit să îl ajute pe concurent, astfel că a urcat pe scenă și cei doi au interpretat piesa "Shape Of My Heart".

"În primul rând, felicitări Ristei pentru fairplay. În al doilea rând, indiferent că suntem într-o finală de X Factor 2020, că imprevizibilul care-l caracterizează pe Adrian Petrache a existat și de această dată, eu sunt încă extrem de uimit cum cineva nu apare. La teatru este o vorbă: <<Știți când nu vine actorul la teatru? Când moare>>. Am rămas cu un gust amar vizavi de colega mea (n.r. Loredana). Adriane, tu trebuie să reprezinți prospețimea, evoluția [...]. Ești un băiat care mi-a atras atenția de la început, iar ținând cont de imprevizibilul acestui moment, nu pot decât să vă felicit pe amândoi!", a spus Ștefan Bănică.

Interpretările concurenților cu mentorul lor

Duetele nu s-au încheiat cu muzicienii invitați special pentru finala X Factor 2020. Concurenții au urcat din nou pe scenă, de data aceasta alături de mentorii lor. Din nou, Super 4 au fost cei care au dat startul acestor momente. Italienii au cântat împreună cu Florin Ristei și cu fratele acestuia, Dan, piesa "Signed, Sealed, Delivered".

"Mie mi se pare că piesa asta le-a venit cel mai bine ever, pentru că e pe foarte multă improvizație, și le dă voie să se joace, să fie creativi. Foarte bine, felicitări!", a comentat Delia.

Andrada și Ștefan Bănică au umplut scena de emoție, dar și de energie cu piesa "Let It Be". Cei doi au cântat la pian, au interpretat vocal și au dansat, iar Andrada a demonstrat că nimic nu o poate opri din a-și exprima dragostea pentru muzică.

"Mi s-a părut că ați strălucit. Mi s-a părut că e un moment demn de Sala Palatului", a fost de părere Delia.

Delia și Sonia Mosca s-au armonizat pe melodia "Gura ta". Cele două au adus un melanj de nuanțe delicate și note explozive, momentul evidențiind încă o dată vocea amplă a concurentei.

"Bravo, fetelor! Vreau să te felicit, Sonia, pentru că ai cântat foarte bine în română. A sunat foarte bine, deși mi-aș fi dorit să te aud pe tine mai mult cântând. Mi-e dor de explozia aia pe care am auzit-o în audiții", a comentat Ștefan.

Loredana și Adrian Petrache au încheiat seria de duete cu "Efemer", o piesă ale cărei versuri au fost scrise chiar de Loredana. Pe linia melodică a piesei armenești "Sire qez lianam" și cu versuri în limba română, Loredana și Adrian Petrache au creat un moment intens și de neuitat.

"Mi s-a părut cel mai bun moment pus în scenă astă seară la X Factor. Cred că Loredana te-a dus undeva unde n-ai fi reușit să ajungi cu nimeni altcineva. Și mentor bun, și prezență scenică bună", a declarat Florin Ristei.

Interpretările solo

Sonia Mosca a dat startul momentelor solo. Concurenta a interpretat celebra "My Heart Will Go On" și, cu siguranță, a ajuns la inimile audienței.

"Senzațional, Sonia! Mă dai pe spate la fiecare apariție, nici nu mă interesează că păstrezi tot timpul același gen de piesă. E normal, cu ăsta te simți confortabil, ăsta ți-e drumul. Felicitări!", a spus Florin Ristei.

Adrian Petrache a surprins din nou în marea finală cu o interpretare atipică. Concurentul a demonstrat că este un adevărat muzician și a creat o versiune specială a piesei "Another Brick In The Wall".

"Alegerea muzicală mi s-a părut excepțională! Excepțională!", a fost de părere Delia.

Andrada Precup și-a lăsat bine-cunoscuta amprentă și asupra ultimei prestații din cadrul X Factor 2020. Concurenta a emoționat din nou cu o interpretare sensibilă a piesei "Mama", compusă de Ștefan Bănică.

"E un cântec pe care l-a scris Ștefan și tu i-ai dat o nouă culoare, o nouă viață. Cu atâta sensibilitate, cu atâta emoție, ai simțit acest cântec din plin și cred că a fost o alegere extraordinară să vii în această seară in fața noastră cu această melodie și să ne aduci aminte că cea mai prețioasă ființă din viața noastră este mama", a mărturisit Loredana.

Finala X Factor 2020 a fost încheiată de momentul muzical al grupului Super 4. Italienii au ales să cânte o melodie în limba maternă, "Vivo Per Lei".