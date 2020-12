Adrian Petrache cântă în finala X Factor 2020 susținut de unchiul său, Florin Salam

I-a impresionat pe toții jurații la audiții, iar pe Loredana a cucerit-o iremediabil. Adrian Petrache este, în opinia lui Lori, lozul câștigător. Motive pentru a-l susține în finala X Factor 2020 sunt multe, așa cum ne amintește chiar mentorul ei.

"De ce trebuie să-l votați pe Adrian Petrache? Pentru că este unic, pentru că este original, pentru că este proaspăt, pentru că evoluează, nu e blocat într-un tipar, cu el nu știi niciodată unde vei ajunge și pentru că cu siguranță veți cumpăra bilete la concertele lui. Nu este doar un cântăreț, ci și un instrumentist extraordinar, un muzician, un suflet și un caracter și un băiat atât de umil, pentru că el nu-și dă seama de măsura talentului lui și eu sunt cumva o oglindă care reflectă acest talent, și sunt bucuroasă că am avut ocazia să am un asemenea elev, atât de bun, de silitor și atât de încăpățânat, dar m-a provocat și provocarea continuă, nu s-a terminat.

Adrian Petrache este nepotul lui Florin Salam, așa încât unchiul său nu avea cum să lipsească de pe scena de la X Factor, mai ales în Marea Finală. Acesta a pregătit alături de Loredana un moment special pentru emisiunea de pe 18 decembrie, declarând că are mari emoții pentru Adi.

"Am venit pentru nepotul meu, mai ales că e și Lori la mijloc. Era păcat să nu ajung. Am emoții de zici că m-am apucat acum de cântat. Și mai ales că e vorba de el, de Adrian. Am mai puține emoții pentru mine decât am pentru el", a declarat Florin Salam.