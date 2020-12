Ei sunt finaliștii X Factor 2020 - VIDEO

Concursul de voci talentate se apropie cu pași repezi de final. În seara de 11 decembrie, am asistat la dezvăluirea celor patru finaliști care se vor lupta pentru marele trofeu. Află despre cine e vorba.

Cei patru mentori ai show-ului X Factor au ajuns în penultima etapă a emisiunii cu doi/două concurenți/grupuri. Aceștia au intrat într-o nouă etapă a Duelurilor, în urma căreia a rămas un singur concurent/grup. Vocile rămase sunt finaliștii X Factor 2020. Este vorba de Adrian Petrache, Andrada Precup, Super 4 și Sonia Mosca.

Finalist Loredana

Loredana a antrenat băieții sub 24 de ani și a ajuns în etapa Duelurilor cu Iulian Selea și Adrian Petrache. Potrivit regulamentului, unul dintre ei a trebuit să părăsească show-ul, iar eliminarea a stat doar în mâinile Loredanei.

Tinerii concurenți au creat momente demne de o semifinală. Primul care a urcat pe scenă a fost Iulian Selea. Concurentul a vrut să arate altă fațetă a vocii sale și a ales să interpreteze o piesă antrenantă, plină de energie. Iulian a interpretat "Sing" (Ed Sheeran) și a creat un adevărat show pe scenă.

Adrian Petrache a urmat după Iulian Selea în etapa Duelurilor, în categoria băieților cu vârsta sub 24 de ani. Concurentul a venit însoțit de membri ai familiei și prieteni, care l-au acompaniat și i-au dat curaj. Adrian a interpretat într-un stil special piesa "Les Yeux De La Mama".

După cele două momente muzicale, Loredana a decis că Adrian Petrache este finalistul echipei sale.

Finalistă Ștefan Bănică

Ștefan Bănică le-a luat sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani. Muzicianul a continuat etapa Duelurilor cu Andrada Precup și Alexandra Sîrghi. Potrivit regulamentului, una dintre ele a trebuit să părăsească show-ul, iar eliminarea a stat doar în mâinile lui Ștefan.

Alexandra Sîrghi și Andrada Precup, concurentele antrenate de Ștefan Bănică, au adus emoția pe scena de la X Factor 2020. Alexandra a ales să cânte "Hurt", melodia Christinei Aguilera. Piesa are un mesaj profund și sensibil, ce a fost perfect transmis de concurentă.

Andrada Precup, cunoscută pentru puterea incredibilă cu care ajunge la inimile ascultătorilor, a emoționat din nou. Vocea sa memorabilă a fost pusă în evidență de piesa "Killing me softly". Jurații au fost piele de găină și au avut de spus numai cuvinte de laudă la adresa concurentei.

După cele două momente muzicale, Ștefan Bănică a decis că Andrada Precup este finalista echipei sale.

Finaliști Florin Ristei

Florin Ristei este liderul grupurilor și a mers mai departe în etapa Duelurilor cu Tiny Tigers și Super 4. Potrivit regulamentului, unul dintre ei a trebuit să părăsească show-ul, iar eliminarea a stat doar în mâinile lui Florin.

Tiny Tigers și Super 4 s-au dezlănțuit pe scena de la X Factor 2020. Cele două grupuri au creat un adevărat spectacol și i-au îngreunat sarcina lui Florin de a lua o decizie. Super 4 au interpretat piesa celor de la Queen, "The Show Must Go On" și i-au cucerit pe jurați.

Tiny Tigers au adus energie, coregrafie și forță. Cele patru fete l-au surprins până și pe Florin, care nu se aștepta la o asemenea coregrafie din partea lor. Tiny Tigers au intepretat piesa Arianei Grande, "Dangerous Woman".

După cele două momente muzicale, Florin Ristei a decis că Super 4 sunt finaliștii echipei sale.

Finalistă Delia

Delia a fost mentorul concurenților cu vârsta de peste 24 de ani (femei și bărbați). Artista a continuat etapa Duelurilor cu Alina Dincă și Sonia Mosca. Potrivit regulamentului, unul dintre ei a trebuit să părăsească show-ul, iar eliminarea a stat doar în mâinile Deliei.

Cu voci spectaculoase și cu o tehnică remarcabilă, Alina și Sonia au încheiat cum nu se poate mai bine semifinala X Factor 2020. Prima care a urcat pe scenă a fost Sonia Mosca, care a ales să interpreteze piesa "Listen". Momentul său i-a ridicat în picioare pe jurați.

Alina a mizat pe cartea sensibilității. Concurenta a interpretat melodia "The winner takes it all", însă a făcut-o într-o variantă reorchestrată. Alegerea piesei și modul de interpretare i-au surprins plăcut pe jurați.

După cele două momente muzicale, Delia a decis că Sonia Mosca sunt finalista echipei sale.

