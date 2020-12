The Super 4 în finala X Factor 2020 - cine îi susține și de ce să îi votezi

Florin Ristei este hotărât să câștige finala X Factor 2020, fiind convins de abilitățile celor patru italieni din grupul The Super 4. După momentul senzațional de la audiții, trupa a continuat să cucerească publicul pe parcursul concursului, demonstrând în fiecare etapă că pot mai mult.

"Au venit italienii să câștige X Factor cu mine, pentru că...vă dau și cele mai simple motive pentru care ar trebui să câștige The Super 4: în primul rând au venit cu "Caruso" și au spart din prima, nu am mai auzit niciodată o versiune atât de bună. După care ne-au arătat că pot să cânte și în engleză, pot să se armonizeze senzațional și, pentru prima oară la X Factor, e un grup care merită să câștige. Și nu zic asta pentru că am eu grupurile anul ăsta. Individual luați, sunt extraordinar de buni și au demonstrat că patru oameni care sunt din trupe diferite, din anturaje diferite, se pot combina și să iasă ceva senzațional.

Așa că, țineți minte: 1313, e același număr. La 1313 trebuie să votați The Super 4, pentru că ar fi pentru prima oară în România când grupurile câștigă și normal că m-aș bucura și eu foarte tare, pentru că ar câștiga cu mine", a declarat Florin Ristei.